全球金融：美国一法官裁决，多家银行须对利率操纵指控进行应诉

路透纽约3月28日 - 美国曼哈顿一联邦法官裁决，多家国际性银行必须应诉。这些诉讼指控其在2006-2010年间操纵日圆计价贷款的指标利率，违反了美国商品交易法(U.S. Commodity Exchange Act)。

美国地方法院法官George Daniels在周五的裁决中还批准了这些银行的动议，即驳回针对他们违反反垄断规定和不正当得利的相关指控。

这些银行在2012年遭到指控，称其操纵日圆计价短期贷款的指标利率。它们中包括瑞穗银行 、摩根大通 、巴克莱 、瑞银 和花旗 。

用来为广泛金融产品定价的利率指标，每天都根据银行提交的利率水平设定，然后成为普遍采用的市场利率或银行融资利率。

尚未立刻联系到这些银行的律师予以置评。

根据诉讼，这些银行故意并有组织地向日本全国银行协会和英国银行家协会(British Bankers Association)提交虚假利率。这两个机构负责确定指标利率。