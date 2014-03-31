全球金融：美国一法官裁决，多家银行须对利率操纵指控进行应诉

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透纽约3月28日 - 美国曼哈顿一联邦法官裁决，多家国际性银行必须应诉。这些诉讼指控其在2006-2010年间操纵日圆计价贷款的指标利率，违反了美国商品交易法(U.S. Commodity Exchange Act)。
美国地方法院法官George Daniels在周五的裁决中还批准了这些银行的动议，即驳回针对他们违反反垄断规定和不正当得利的相关指控。
这些银行在2012年遭到指控，称其操纵日圆计价短期贷款的指标利率。它们中包括瑞穗银行 、摩根大通 、巴克莱 、瑞银 和花旗 。
用来为广泛金融产品定价的利率指标，每天都根据银行提交的利率水平设定，然后成为普遍采用的市场利率或银行融资利率。
尚未立刻联系到这些银行的律师予以置评。
根据诉讼，这些银行故意并有组织地向日本全国银行协会和英国银行家协会(British Bankers Association)提交虚假利率。这两个机构负责确定指标利率。
被操纵的利率包括欧洲日圆东京银行间拆放款利率(TIBOR)，日圆伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)和欧洲日圆TIBOR期货合约。(完) (编译 李爽 审校 王翔琼/徐文焰)
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