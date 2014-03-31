《中国2014年国债发行中标明细表》--3月31日

以下为今年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率 预测利率 发行规模(亿元) 投标倍数 ===================================================================== 一期 1/6 5 4.47% 4.52% 100 3.00 续发 2/12 4.1028% 4.15% 280 1.68 (中标参考收益率) ===================================================================== 二期 1/8 1 4.04% 4.17% 100 3.94 ===================================================================== 三期 1/15 7 4.44% 4.56% 100 4.59 续发 2/19 4.3733% 4.39% 280 1.75 (中标参考收益率) 续发2 3/5 4.3386% 4.37% 280 1.93 (中标参考收益率) ===================================================================== 2013年18期 1/22 10 4.4483% 4.51% 240 1.90 第三次续发 (中标参考收益率，票面利率为4.08%) ===================================================================== 四期 3/12 3 3.66% 3.62% 280 1.59 ===================================================================== 五期 3/19 10 4.42% 4.45% 280 1.95 ===================================================================== 合计 1,940 以下为今年发行的各期记账式贴现国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限(天) 加权收益率 发行规模(亿元) 投标倍数 =============================================================== 暂无 =============================================================== 合计 (完) 注:1.*代表新增 2.发行规模和认购额单位均为亿元人民币。 3.2013年国债发行中标明细表请点选 (整理 吴芳；审校 丁淑琴)