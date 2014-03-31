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亚洲 | 2014年 3月 31日 星期一 10:01 BJT

《汇市简讯》美元指数料走升并尝试突破80.35

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* 美元指数主要在上周二的窄幅交投区间盘整

* 波林格区间开始拓宽，5、10和20日移动均值与动能指标良好

* 可能开始升向200日移动均线切入位80.90

* 美股涨势提振亚洲市场，澳洲股市上涨0.34%，日股日经指数上扬0.79%

* 上周五交投区间80.05/80.25端点分别为初步支撑位/阻力位

* 技术图表：link.reuters.com/qas97v(完)
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