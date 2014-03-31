《汇市简讯》美元指数料走升并尝试突破80.35

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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* 美元指数主要在上周二的窄幅交投区间盘整
* 波林格区间开始拓宽，5、10和20日移动均值与动能指标良好
* 可能开始升向200日移动均线切入位80.90
* 美股涨势提振亚洲市场，澳洲股市上涨0.34%，日股日经指数上扬0.79%
* 上周五交投区间80.05/80.25端点分别为初步支撑位/阻力位
* 技术图表：link.reuters.com/qas97v(完)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。