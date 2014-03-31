金属期市：伦铜持稳，但恐创下6月以来最大单月跌幅

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透调查显示，中国3月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计微升，但可能不足以改变中国经济第一季放缓的局面。
根据商品期货交易委员会(CFTC)数据，对冲基金和基金经理在3月25日止当周对期铜持偏空立场。
印尼已经批准2014年大幅增加对铜矿商自由港麦克默伦铜金矿公司 和Newmont Mining Corp 旗下印尼分公司的铜销售量，政府争取让两家公司迅速恢复出口。(完)
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路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。