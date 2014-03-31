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亚洲 | 2014年 3月 31日 星期一 10:08 BJT

金属期市：伦铜持稳，但恐创下6月以来最大单月跌幅

路透调查显示，中国3月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计微升，但可能不足以改变中国经济第一季放缓的局面。

根据商品期货交易委员会(CFTC)数据，对冲基金和基金经理在3月25日止当周对期铜持偏空立场。

印尼已经批准2014年大幅增加对铜矿商自由港麦克默伦铜金矿公司 和Newmont Mining Corp 旗下印尼分公司的铜销售量，政府争取让两家公司迅速恢复出口。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/郑茵 审校 李爽/王翔琼/张荻)
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