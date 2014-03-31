《路透晚报》--3月31日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：金融创新必须以服务实体经济为根本--总理

中国总理李克强近日表示，金融创新必须以服务实体经济为根本，客户满意是衡量金融服务的重要标志。

--中国经济：城镇住房保障条例征求意见，连续租赁满五年可购买

中国国务院周五发布《城镇住房保障条例》征求意见稿，规定保障性住房连续租赁不少于五年且符合配售条件的，可以购买；购买保障性住房未满五年且确需转让的，由政府回购。

--中国金融：互联网金融要有准入管理，可采取注册制--央行官员

中国央行调查统计司副司长徐诺金周五表示，互联网金融一定要有准入管理，可以采取注册制。

--台湾政经：已草拟两岸协议监督条例并评估国是会议可行性--行政院

台湾行政院周一表示，陆委会已负责草拟两岸协议监督条例草案，预计最快将于周四的行政院院会通过，送立法院审议；而国发会也已针对召开“经贸国是会议”的可行性进行评估。

--香港数据：2月零售销售货值及量均按年下跌2.3%，但首两月上升

香港政府统计处周一公布，2月零售销售货值及量按年均下跌2.3%，这是因为农历新年落点的关系，令1及2月单月数字波动。

【固定收益】

--《中国债市每日综述》现券收益率震荡上探，机构待宏观数据提供指引

中国银行间市场周一现券弱势震荡，中长端金融债略上探。市场人士表示，季末流动性虽保持平稳态势，但市场短期交投方向性并不明朗，由于宏观经济数据公布在即，机构观望情绪不减；而午后进出口行两期新债招标结果显示中长端需求仍承压。

--新债招标：中国进出口行新债结果无意外，心态谨慎中短端需求尚可

中国进出口银行周一下午招标的两期新债结果中规中矩。市场人士表示，中长期政策及流动性预期并不明朗，机构心态谨慎，中短端的需求会更好一些。

--中国新债：国开行周四将增发不超过100亿元固息债，期限三年和七年

中国国家开发银行周一公告称，将于周四(4月3日)增发两期固息债，发行总量不超过100亿元人民币，其中三年和七年品种各半。

--中国新债：农发行周四将发行至多200亿元固息债，期限一、三、五及10年

中国农业发展银行周一公告称，将于周四(4月3日)在银行间债市招标发行四期固息金融债，总额至多200亿元人民币。其中三、五及10年品种为增发债，一年期为新发债券。

【外汇】

--中国央行：与德国央行签备忘录，将在法兰克福建立人民币清算安排

中国央行周五与德意志联邦银行签署合作备忘录，将在法兰克福建立人民币清算安排；之后，将确定法兰克福人民币业务清算行。

--中国外汇：2013年12月末外债余额8,632亿美元，同比增长17%--外管局

中国国家外汇管理局周一公布，截至2013年12月末，中国外债余额为8,632亿美元，同比增长17%。

--中国汇市：中间价四连跌致即期收贬，客盘结汇偏强令贬幅收窄

人民币兑美元即期汇率周一收贬，中间价连续第四个交 易日下跌，并创去年9月18日以来新低。交易人士称，日内有疑似干预的大行购汇出现，一 度令即期迅速走贬，但客盘偏向结汇，收回大部份贬幅。

【证券/期货】

--中国股市：沪综指连四日收低，国资改革炒作降温上海本地股跌幅居前

中国股市沪综指周一收低，为连续第四日下跌。今日上海本地股整体跌幅居前，国资改革概念炒作明显降温。分析师指出，当前市场整体仍处于弱势格局中，后市能否转强依旧有赖于利好政策出台的力度。

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比略回升

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比略有回升，上月曾创下10个月新低。在对中国宏观经济走向及信用风险的疑虑升温后，基金经理对股票和债券的投资持谨慎态度。

--中港股业绩：交行去年净利逊预期，冀事业部制改革为新利润增长极

以资产计中国第五大银行--交通银行去年净利仅升6.73%逊于市场预期，并落后于多数中资上市同业。该行董事长牛锡明周一表示，冀望交行正推行的事业部制改革为利润增长注入新的动力。

--香港个股：银泰商业获阿里巴巴53.7亿港元战略投资，今早复牌

中国百货营运商--银泰商业（集团）有限公司周一称，阿里巴巴集团对其作出战略投资，包括认购价值约53.7亿港元新股及可换股债券，双方并将设立合资企业发展百货与超市相关的线上到线下（O2O）业务。

--中港股业绩：神华能源去年净利降9.3%，继续推进降本增效策略

中国最大煤炭生产商--神华能源股份有限公司去年净利按年下降9.3%，为自2005年H股上市以来首次下滑，主要受累于市场需求持续疲弱；公司表示，将继续推进降本增效策略，今年计划提高电子交易的比重。

--中国企业：华为去年获利增幅创四年来最大，受智能手机需求推动

全球第二大电讯设备商--中国华为2013年创下四年来最大获利增幅，企业及消费者业务营收成长速度远超过网络设备部门增幅。

--中国钢铁：宝钢称三年内一批钢厂将退出，因信贷及环保等方面压力

中国最大钢铁企业之一的宝钢股份高层周一表示，基于信贷、环保等方面的压力，未来三年内国内将有一批钢厂退出钢铁行业。

--中国企业：小米手机预计明年手机销量达1亿部，营收逾千亿元

一直被誉为中国智能手机黑马的小米公司董事长雷军周日表示，今年小米手机销量争取冲击5,000-6,000万部，明年目标达1亿部，营收超千亿元人民币。这意味着小米今明两年将继续保持倍增势头。

--中港个股：光大银行2013年净利同比增13.2%，正研究优先股发行方案

中国光大银行股份有限公司周一公布年报，2013年实现归属于上市公司股东净利润267.15亿元人民币，同比增长13.2%；行长赵欢表示，目前光大银行正在研究发行优先股的方案。

--中港个股：中国太保称正考虑海外投资，但仍会大量配置人民币资产

继中国最大寿险公司中国人寿之后，中国第三大寿险公司--中国太平洋保险（集团）股份有限公司高层周一亦表态正考虑海外投资计划，不过太保方面强调，公司未来投资仍会绝大多数配置在人民币资产上。

--香港个股：人保集团今年拟尝试扩展创新类投资品种，涉足股指期货

中国综合保险商--人保集团周一称，公司去年的总投资收益率为行业较高水平，今年将尝试扩展创新类投资品种，涉足股指期货、海外资产投资。

--中国个股：上海大小文广合并， 东方明珠、百视通业务将分步调整

中国上海文广整合改革方案出炉，俗称“大小文广”的两个传媒集团合并，而分属这两个集团的两家上市公司--东方明珠和百视通的业务未来将分步调整。

--企业并购：中国富豪袁亚非洽购英国零售商House of Fraser--消息

熟悉情况的一名消息人士表示，中国商业巨子袁亚非正洽商收购英国百货店集团House of Fraser，对后者估值逾4.5亿英镑(合7.49亿美元)。

--中国黄金：今年前两月黄金产量逾63吨，同比增长10.59%--黄金协会