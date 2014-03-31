全球金属：印尼批准自由港和Newmont本地铜矿区今年提高销量

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透雅加达3月28日 - 印尼已批准铜矿商美国自由港麦克默伦铜金矿公司 和Newmont Mining 的印尼矿区提高销量。两家公司均在等待当局批准其恢复出口，他们在该国铜产量中总共占到97%。
一名矿业部官员表示，目标包括自由港旗下Grasberg铜矿2014年的铜精矿销量提升逾10%至2,118,525吨，而2013年的实际销量为1,919,667吨。
自由港2014年的铜精矿出口销量也计划提升逾10%至1,218,525吨，2013年的实际出口销量为1,104,161吨。
“这些数据是基于他们的计划和我们的批准，”印尼矿业部高官Sukhyar周五对记者表示。
政府也批准了Newmont旗下Batu Hijau矿区今年的铜精矿销售目标，今年销量将上升66%至527,136吨，2013年实际销量为316,851吨。
2014年铜精矿出口销量目标为403,036吨，去年实际出口销量为236,932吨。
印尼正在努力提高矿产品的附加值，并已采取规定迫使矿商在国内精炼金属，例如提高出口税等。
自由港和Newmont自1月以来已暂停出口铜精矿，拒绝交纳出口税，称该税项违反了合约。(完) (编译 王翔琼；审校 许娜)
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