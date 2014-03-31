全球金属：印尼批准自由港和Newmont本地铜矿区今年提高销量

路透雅加达3月28日 - 印尼已批准铜矿商美国自由港麦克默伦铜金矿公司 和Newmont Mining 的印尼矿区提高销量。两家公司均在等待当局批准其恢复出口，他们在该国铜产量中总共占到97%。

一名矿业部官员表示，目标包括自由港旗下Grasberg铜矿2014年的铜精矿销量提升逾10%至2,118,525吨，而2013年的实际销量为1,919,667吨。

自由港2014年的铜精矿出口销量也计划提升逾10%至1,218,525吨，2013年的实际出口销量为1,104,161吨。

“这些数据是基于他们的计划和我们的批准，”印尼矿业部高官Sukhyar周五对记者表示。

政府也批准了Newmont旗下Batu Hijau矿区今年的铜精矿销售目标，今年销量将上升66%至527,136吨，2013年实际销量为316,851吨。

2014年铜精矿出口销量目标为403,036吨，去年实际出口销量为236,932吨。

印尼正在努力提高矿产品的附加值，并已采取规定迫使矿商在国内精炼金属，例如提高出口税等。

自由港和Newmont自1月以来已暂停出口铜精矿，拒绝交纳出口税，称该税项违反了合约。(完) (编译 王翔琼；审校 许娜)