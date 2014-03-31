台湾股市：上涨，电子和半导体类股扬升

路透台北3月31日 - 台股周一盘中上扬0.18%，基本追随美股和其他周边股市涨势，中国出台经济刺激举措的希望亦提振市场信心。

0148GMT，加权股价指数 涨15.55点报8,790.19，上日收平盘。该指数本月上涨1.8%。

电子类股 和半导体类股 均上扬，涨幅分别为0.25%和0.36%。

台塑集团旗下DRAM厂商华亚科 及南科 领涨，涨幅分别为4.08%和6.86%。之前当地媒体报导，这两家记忆体芯片厂商将公布本季获利超过预期。