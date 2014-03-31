台湾股市：上涨，电子和半导体类股扬升

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北3月31日 - 台股周一盘中上扬0.18%，基本追随美股和其他周边股市涨势，中国出台经济刺激举措的希望亦提振市场信心。
0148GMT，加权股价指数 涨15.55点报8,790.19，上日收平盘。该指数本月上涨1.8%。
电子类股 和半导体类股 均上扬，涨幅分别为0.25%和0.36%。
台塑集团旗下DRAM厂商华亚科 及南科 领涨，涨幅分别为4.08%和6.86%。之前当地媒体报导，这两家记忆体芯片厂商将公布本季获利超过预期。
金融保险类股 跌0.47%。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。