《投资焦点》日本金融市场新财年充满挑战，因中国经济放缓且投资者避险

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
Daiwa Capital Markets引用日本数据显示保险企业与养老基金在第四季仍是净买进日债，使得日本公债在两者的金融资产占比分别为45%和24%，份额均属最大。
“假设投资人真的相信QQE有朝一日会使日本经济重返持续性成长及通胀正轨，但目前仍无太多证据显示资产配置必然会有大幅重新调整。”Daiwa说。
日本企业资产负债表上的现金也逼近纪录。根据汤森路透数据，企业目前持有的现金以及相当于现金部位约为9,420亿美元，较2008年底增加32%。
根据美银美林调查，基金经理人净超配16%日股，为12个月低位，而且受访的基金经理人认为放空日圆是全球市场现在最频繁的交易。
巴克莱资本调查显示，约有三分之一的受访者认为日本宏观贸易仍大致稳健，但他们仍然偏好做多股票及做空日圆部位。
“市场似乎越来越怀疑日本贸易的续航力，”巴克莱研究报告称。
巴克莱报告称在下一阶段将较不侧重做空日圆，而是把焦点放在国内小型企业潜力股，以及策略性做空日债。
“长期而言我们可以预期，如果经济能够持续出现通货再膨胀，那么随着投资人逐渐改变资产偏好，对外资资金流的依赖性将降低。”(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。