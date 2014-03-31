《投资焦点》日本金融市场新财年充满挑战，因中国经济放缓且投资者避险

Daiwa Capital Markets引用日本数据显示保险企业与养老基金在第四季仍是净买进日债，使得日本公债在两者的金融资产占比分别为45%和24%，份额均属最大。

“假设投资人真的相信QQE有朝一日会使日本经济重返持续性成长及通胀正轨，但目前仍无太多证据显示资产配置必然会有大幅重新调整。”Daiwa说。

日本企业资产负债表上的现金也逼近纪录。根据汤森路透数据，企业目前持有的现金以及相当于现金部位约为9,420亿美元，较2008年底增加32%。

根据美银美林调查，基金经理人净超配16%日股，为12个月低位，而且受访的基金经理人认为放空日圆是全球市场现在最频繁的交易。

巴克莱资本调查显示，约有三分之一的受访者认为日本宏观贸易仍大致稳健，但他们仍然偏好做多股票及做空日圆部位。

“市场似乎越来越怀疑日本贸易的续航力，”巴克莱研究报告称。

巴克莱报告称在下一阶段将较不侧重做空日圆，而是把焦点放在国内小型企业潜力股，以及策略性做空日债。