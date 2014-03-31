英国金融：央行将研究如何促进贷款证券化市场--央行官员

路透伦敦3月28日 - 英国央行金融政策委员会(FPC)成员Clara Furse周五称，央行可能采取行动重振贷款证券化市场。这是引发近年来最严重金融危机的金融产品将摆脱雪藏重振旗鼓的最新迹象。

Furse表示，由于银行在2007-09年金融危机后侧重满足更严苛的资本规定，小企业目前发现它们很难获得贷款。

FPC负责监督广泛金融体系的风险。

Furse在一年前成为FPC委员以来的首次演讲中指出，扩大基于市场的融资，如透过发行证券化债务，将拓宽企业获得融资的渠道，并帮助经济复苏。

她表示FPC将加以评估，并在必要时采取行动，以促进英国在打包贷款为债券的证券化市场，能更完善运作。

在美国2007年次优房贷问题之后引爆全球金融危机后，贷款证券化的市场规模萎缩。

这个领域的复苏，被视为让欧洲脱离依赖银行融资经济的关键。

“非银行和基于市场的融资扩大参与，并提升金融体系多元化，”Furse在利物浦称。(完) (编译 张若琪 审校 石冠兰)