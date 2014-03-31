台湾债市：主流公债殖利率早盘跟随美债偏升，美数据公布前难有明显走势

路透台北3月31日 - 台湾主要公债殖利率周一反转上周连三日走跌的趋势，早盘随美债殖利率微幅扬升，以修正上周追价已深的走势。交易员指出，修正走势不易走出明显趋势，今日主要公债料将在狭幅区间内略为偏空。

交易员指出，美国本周有包括ISM制造业指数、非农数据等重要数据的发布，在数据发布前市场倾向谨慎，但也预期美国在严寒气候过后经济表现将有所改善，并进一步强化美国提前升息的预期。台债在本地经济未能出现明朗讯号之际，暂以美债为依归。

〞上礼拜殖利率已下去一段，追价意愿减少，可能先休息一下，看一下美国短券的走势。〞一位本地证券商交易员说。

他指出，就升息议题来说，美国两年及五年公债反应较10年公债更为敏锐，殖利率向上趋势较10年债更为明显。且台币IRS 三年期以下的报价走势近来也大致向上震荡。

美国公债收益率周五上涨，跟随股市升势，中期公债收益率接近两个月高位，因许多分析师和交易商预计中期公债将继续跑输较长期公债。五年期公债 收益率尾盘报1.74%，低于周一触及的两个月高位1.77%，叶伦讲话前报约1.54%。

预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/4 ：1.090-1.105%

* 10年公债103/6 ：1.585-1.600%

本地时间10:16时最新报价：

* 五年公债103/4殖利率弹0.39基点报1.0972%。

* 10年公债103/6殖利率弹0.6基点至1.5880%。

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