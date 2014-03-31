西班牙经济：2013年公共赤字与GDP之比达6.6%，略高于官方目标6.5%

路透马德里3月28日 - 西班牙预算部长蒙特罗周五表示，该国2013年公共赤字与国内生产总值(GDP)之比为6.6%，略高于官方目标6.5%。

预算赤字比例虽低于数年前逾11%的水准，但仍为欧元区前几大比例较高的国家之一；值此之际，西班牙摆脱深度衰退，处理失业飙升所带来的代价。

中央政府赤字与GDP之比为5.5%，17个自治区则为1.5%。

蒙特罗指出，2013年赤字终值将下滑，因为欧洲普遍将于今年稍晚进一步调和(harmonise)经济数据，因此GDP数据将会重新计算。

他在内阁例行周会后记者会上表示，“适用新的标准，将令赤字下滑到可谓达标的程度。”

西班牙经济在2013年下半年按季出现成长，为两年多来首见，因受出口强劲及内需改善所致。政府预期今年经济成长率为1%，2013年时为萎缩1.2%。

2012年公共赤字与GDP之比为6.8%，而欧盟设定今年的目标则为5.8%。蒙特罗表示，经济成长将带来足够的收入，将令赤字在毋须增税或减支的情况下，降至目标水准。

西班牙誓言在2016年前将公共赤字与GDP之比降至3%左右，意即在2013年末至2016年末的三年当中，必须创造约350亿欧元(480亿美元)的收入。

欧盟执委会预估，西班牙公共赤字今年将降至5.8%，但政府若不将2012年紧急实施的调高所得税方案展期的话，则2015年赤字水准将升至6.5%。