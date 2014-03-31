科技产业：苹果和谷歌等公司要求对有关薪资诉讼不予审理，但遭法官驳回

路透旧金山3月28日 - 一美国法官周五驳回了苹果 、谷歌 和其他两家科技公司的请求。这几家公司希望不要对一桩压低薪资安排的集体诉讼进行审理。

科技公司员工起诉这几家公司达成共谋避免彼此互相挖角，以免引发薪资战。该案预定在5月开庭。

苹果、谷歌、英特尔和Adobe要求作出对他们有利的不予审理结论，辩称各公司之间的不招聘协议是分别达成的，不能算全面串通。然美国加州圣何塞地方法官Lucy Koh驳回了这样的说法。

Koh写道，“一小群互有联系的高阶主管，共同达成并执行了这些协议，强化了这些协议并非独立事件的推断。”

目前尚无法取得Adobe代表置评。英特尔发言人士表示，公司正在研究该裁决，谷歌和苹果的代表则不愿置评。

此案始于2011年，当时有五位软体工程师控告苹果、谷歌、Adobe Systems和英特尔等公司，指控这些业者达成互不挖角的共谋，以此来压低薪资。

Koh周五在判决中写道，这些公司彼此分享机密的薪资资讯，尽管他们认为彼此是竞争对手。(完) (编译 戴素萍 审校 郑茵)