科技产业：苹果和谷歌等公司要求对有关薪资诉讼不予审理，但遭法官驳回

欧洲股市：受Man Group和Pandora提振上扬，法股表现为3月初以来最佳
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透旧金山3月28日 - 一美国法官周五驳回了苹果 、谷歌 和其他两家科技公司的请求。这几家公司希望不要对一桩压低薪资安排的集体诉讼进行审理。
科技公司员工起诉这几家公司达成共谋避免彼此互相挖角，以免引发薪资战。该案预定在5月开庭。
苹果、谷歌、英特尔和Adobe要求作出对他们有利的不予审理结论，辩称各公司之间的不招聘协议是分别达成的，不能算全面串通。然美国加州圣何塞地方法官Lucy Koh驳回了这样的说法。
Koh写道，“一小群互有联系的高阶主管，共同达成并执行了这些协议，强化了这些协议并非独立事件的推断。”
目前尚无法取得Adobe代表置评。英特尔发言人士表示，公司正在研究该裁决，谷歌和苹果的代表则不愿置评。
此案始于2011年，当时有五位软体工程师控告苹果、谷歌、Adobe Systems和英特尔等公司，指控这些业者达成互不挖角的共谋，以此来压低薪资。
Koh周五在判决中写道，这些公司彼此分享机密的薪资资讯，尽管他们认为彼此是竞争对手。(完) (编译 戴素萍 审校 郑茵)
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透东京4月20日 - 日本邮政周四表示，正在考虑是否有必要对2015年以6,200亿日圆(57亿美元)收购的澳洲Toll Holdings进行减记。
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