《交易视点》二季度转债回报动力不强，建议控制仓位--中金

路透北京3月31日 - 中国大型投行--中金公司发布中国可转债策略双周报认为，二季度转债市场回报驱动力不强，机会成本高，建议控制仓位。操作上，择个券，傍纯债，控仓位。

**策略观点**

我们在3月17日市场最为悲观的时候选择短线《回归中性看法》。逻辑在于，随着股市的调整，市场已经反映了不少利空信息，尤其是在上下限管理的背景下，稳增长预期短期会升温，从而带来市场情绪的反复。

展望二季度，转债市场回报驱动力不强，机会成本高，建议控制仓位。

第一，纯债市场“息差”收益仍不错，转债市场面临的机会成本仍将较高；第二，转债供求将双弱。公募债基规模增长乏力，当然转债供给仍不会太多；第三，股市整体仍旧平淡，小盘股降温，大盘股整理，主题性机会此起彼伏。

操作上，择个券，傍纯债，控仓位。详见我们即将出版的二季度转债策略报告。

**平安转债点评**

近日转债公司纷纷披露年报。其中，平安转债：2月17日提出由于小非减持、壹钱包不理想、人民币波动（外资重仓股）等看空该转债到破面，已经兑现。

但我们看好其中期走势，源于：相比银行，资产质量、行业监管等风险点少，利率市场化过程中资产端受益；2014 年业绩增幅预计将达到20-30%，正股相对H股折价明显；互联网金融概念；保费收入继续增长等。

**石化转债点评**

石化转债：2013 年净利润同比增长3.5%，略低于预期。2014年页岩气及混合所有制改革仍是市场焦点，涪陵页岩气田14、15年产能预计达18、50亿立方，超出原计划。

此外，3 月底设立油品销售全资子公司，6 月底公布社会及国外资本引资细则。坚持《中枢上移与将至的魔咒》中的建议，改革的决心毋庸质疑，未来仍有波段操作机会，到期收益率超过3%建议增持。但“大转债、小股票”以及改革的执行和效果存疑决定105-110 元仍需做止盈。

**银行转债点评**

银行转债：中行业绩超预期，得益于净息差不降反升9bps，净利润同比增长12.36%。而民生2013年实现每股收益1.49元，低于市场预期。

转债方面，工行转债股性强，是博弈短期反弹的标的。但我们更青睐中行转债，源于其到期收益率达到4.8%、转债剩余期限仅为2年，正股业绩增长不逊色、海外业务带来缓冲、正股估值更低，是不错的利率债替代品和流动性管理工具。

民生转债预计仍将在87-90元之间徘徊，87元仍是增持线。

**其他转债点评**

此外，华天转债业绩大增，源于毛利率提升和西钛并表，不过市场对此早有预期，对正股未构成新的刺激。我们前期已经判断，“两会后小盘股在IPO空窗期反弹的逻辑已经破坏，建议重回低价埋伏策略”，仍建议等待IPO 重启利空兑现；

中海转债2013年业绩大幅“洗澡式”巨亏，但这也为2014年业绩扭亏为盈奠定了坚实基础。

中海转债2014年业绩看点在于沿海煤炭运输扭亏、VLCC实现盈利、VLOC经营效率提高等。该转债仍是很好地纯债替代品，到期收益率为5.3%。明年8月份进入回售期，回售收益率约7.5%。公司有修正转股价动力，但受制于正股严重破净和大股东持有转债，“有心无力”。

南山转债业绩符合预期。

超日债违约后我们曾建议规避博汇、南山转债。随着收益率攀升到7.4%，二季度信用风险暴露过程中转为关注低吸机会。(完)