中港个股：中国太保正考虑海外投资计划，但仍会大量配人民币资产--高层

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海3月31日 - 中国第三大寿险公司--中国太平洋保险（集团）股份有限公司 高层周一表示，公司正考虑海外投资计划，但仍会大量配置人民币资产。
这是太平洋保险资产管理公司总经理于业明在业绩会上做出上述表示的。
据周日稍晚公司刊登的2013年报，去年该公司实现净利92.61亿元人民币，同比增长82.4%。
中国太保A股周一早盘收报15.80元，小涨0.05元，或0.32%。(完) (发稿 林琦；撰写 李宏薇；审校 林高丽)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。