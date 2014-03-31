中港个股：中国太保正考虑海外投资计划，但仍会大量配人民币资产--高层

路透上海3月31日 - 中国第三大寿险公司--中国太平洋保险（集团）股份有限公司 高层周一表示，公司正考虑海外投资计划，但仍会大量配置人民币资产。

这是太平洋保险资产管理公司总经理于业明在业绩会上做出上述表示的。