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货币新闻 | 2014年 3月 31日 星期一 11:07 BJT

中国企业：华为称目标2014年销售额按年增加10%

路透深圳3月31日 - 中国华为 周一在2013年度业绩记者会上表示，计划2014年营业收入提高10%，争取2018年总体营业收入达到700亿美元。

华为2013年营收增长8.6%至创纪录的2,390亿元人民币(385亿美元)，公司的预期是2,380-2,400亿元。利润率连续第二年改善。

2013年净利润增长34.4%至210亿元人民币，为四年来的最快增长速度。(完)

(编译 张涛；审校 张荻)
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