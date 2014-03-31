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亚洲 | 2014年 3月 31日 星期一 10:50 BJT

韩国汇市：韩元触及近三周高点，因预期中国和欧元区出台刺激举措

交易商表示，本地进口商的美元需求将美元兑韩元汇率支撑在1,065上方，今日早盘一直在相对狭窄区间波动。

“市场人气并没有偏向哪一个方向，需求相关的投资者基于市场将维持区间震荡的假设交易，”一位汇市交易员称，他并指出韩元可能今日不会有大幅波动。

韩国股市 最新跌0.02%至1,980.98点。

三年期韩债期货6月合约 跌0.02点，受外资流出影响。

0213GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,065.9 1,069.3

日圆/韩元 10.3627/676 10.3948

韩国公债期货 * 105.72 105.74

韩国综合股价指数 1,980.98 1,981.00

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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