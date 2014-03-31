韩国汇市：韩元触及近三周高点，因预期中国和欧元区出台刺激举措

交易商表示，本地进口商的美元需求将美元兑韩元汇率支撑在1,065上方，今日早盘一直在相对狭窄区间波动。

“市场人气并没有偏向哪一个方向，需求相关的投资者基于市场将维持区间震荡的假设交易，”一位汇市交易员称，他并指出韩元可能今日不会有大幅波动。