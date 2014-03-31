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亚洲 | 2014年 3月 31日 星期一 10:51 BJT

台湾汇市：台币盘初第六日走升，因外资汇入与亚币偏强

路透台北3月31日 - 台币兑美元 周一早盘实质交易呈现第六日走升格局。交易员表示，韩元 等亚洲新兴货币普遍走升，且外资也小幅汇入，令台币实质价位突破30.50压力。

汇银人士指出，近日外资持续汇入，主导了这一波台币的缓升行情。今日盘初外资仍汇入，但力道并不明显。至于出口商已趁先前台币贬值抛汇，今日相对安静。反而是进口商趁机承接美元，买进价位集中在30.450-30.480。预料今日台币实质成交区间暂看在30.450-30.500。

“一开盘就走升，外资还是进来，出口商变少了。”一位当地银行交易员说。

交易员指出，台币后续走势还是要看外资的态度，若汇入量较多，台币就会承受较大的升值压力。但若贬破30.50，相信出口商的美元卖盘就会出笼。

早盘台币兑美元的实质成交区间主要在30.464-30.486，上日台币实质交易区间主要在30.480-30.533。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币盘初折价幅度略为扩大；一个月远汇报价 早盘在30.430/30.443左右，上日纽约盘收在30.425。

本地时间10:42，韩元兑美元 走高，报1,066.2。上周五当地收盘报1,069.3。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.450-30.500

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