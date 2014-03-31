台湾汇市：台币盘初第六日走升，因外资汇入与亚币偏强

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北3月31日 - 台币兑美元 周一早盘实质交易呈现第六日走升格局。交易员表示，韩元 等亚洲新兴货币普遍走升，且外资也小幅汇入，令台币实质价位突破30.50压力。
汇银人士指出，近日外资持续汇入，主导了这一波台币的缓升行情。今日盘初外资仍汇入，但力道并不明显。至于出口商已趁先前台币贬值抛汇，今日相对安静。反而是进口商趁机承接美元，买进价位集中在30.450-30.480。预料今日台币实质成交区间暂看在30.450-30.500。
“一开盘就走升，外资还是进来，出口商变少了。”一位当地银行交易员说。
交易员指出，台币后续走势还是要看外资的态度，若汇入量较多，台币就会承受较大的升值压力。但若贬破30.50，相信出口商的美元卖盘就会出笼。
早盘台币兑美元的实质成交区间主要在30.464-30.486，上日台币实质交易区间主要在30.480-30.533。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币盘初折价幅度略为扩大；一个月远汇报价 早盘在30.430/30.443左右，上日纽约盘收在30.425。
本地时间10:42，韩元兑美元 走高，报1,066.2。上周五当地收盘报1,069.3。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.450-30.500
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