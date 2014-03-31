台湾汇市：台币盘初第六日走升，因外资汇入与亚币偏强

汇银人士指出，近日外资持续汇入，主导了这一波台币的缓升行情。今日盘初外资仍汇入，但力道并不明显。至于出口商已趁先前台币贬值抛汇，今日相对安静。反而是进口商趁机承接美元，买进价位集中在30.450-30.480。预料今日台币实质成交区间暂看在30.450-30.500。