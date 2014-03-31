中国债市：信用债收益率估值一年略跌其余普涨，10年涨幅最大--NAFMII

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海3月31日 - 中国银行间市场交易商协会(NAFMII)最新非金融企业债务融资工具定价估值显示，本周信用债收益率估值中，除一年品种小幅下行外，其他期限普涨，其中并以10年期品种升幅最大。
数据显示，一年期品种估值跌幅区间为1-4个基点(bp)，而AA+及以上评级的10年期债估值涨幅达10个bp。
中国银行间市场交易商协会目前估值内容包含非金融企业债务融资工具1、3、5、7、10、15、20、30年期限的重点AAA、AAA、AA+、AA和AA-级品种。
以下为各品种的具体估值情况:
发行主体评级 一年期 三年期 五年期 七年期
最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp)
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重点AAA 5.69 -2 5.93 +1 6.06 +1 6.05 +5
AAA 5.87 -4 6.15 +1 6.32 +2 6.31 +6
AA+ 6.27 -1 6.58 +2 6.85 +3 6.83 +6
AA 6.65 -1 7.06 +2 7.34 +2 7.37 +5
AA- 7.46 -2 7.95 +1 8.34 +1 8.78 +3
发行主体评级 10年期 15年期 20年期 30年期
最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp)
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重点AAA 6.07 +10 6.11 +6 6.22 +5 6.38 +3
AAA 6.38 +10 6.40 +6 6.53 +5 6.76 +4
AA+ 6.93 +10 6.98 +4 7.19 +5 7.44 +4
AA 7.51 +7 7.57 +4 7.79 +4 8.19 +3
AA- 9.12 +6 9.18 +4 9.46 +5 9.68 +3
银行间债市非金融企业债务融资工具，是指具有法人资格的非金融企业在银行间债市发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券，交易商协会负责受理该类债券的发行注册。目前主要品种有短期融资券(CP)、中期票据(MTN)和集合票据等。
交易商协会此前曾表示，非金融企业债务融资工具定价估值，是市场机构对各主要信用等级、关键期限品种二级市场均衡收益率估计值的平均水平，不是发行利率的下限；同时，为增强报价机构代表性和提高估值准确性，拟将估值机构扩充至30家。 (完)
参看详情，可点选交易商协会网站 here (整理 李宏薇；审校 康熙泽/张喜良)
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