日本股市：早盘触及两周半高点，憧憬中国出台刺激措施且日圆走软

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透东京3月31日 - 日本股市周一早盘攀升1%至两周半高点，因中国出台经济刺激措施的憧憬增长。在日圆走软的推动下，出口股领涨。
交易商亦猜测，在财年结束之际基金经理买进股票。但日经指数 仍预计录得一年半以来的首个季度跌幅。
日经指数开盘升至14,839.54点，这是3月13日以来的最高水准，最新报14,808.35点，盘中涨0.8%。
“在美国公布数据和中国希望增长之后，投资者避险心态减弱，”Shinkin Asset Management的首席基金经理Naoki Fujiwara表示。
中国总理李克强日前表示，今年中国经济运行开局总体平稳，但也要高度重视发展中存在的问题和矛盾，不能忽视经济下行压力加大等困难和风险。当前要按照政府工作报告确定的任务，有针对性地陆续出台相应有力措施，有能力、有信心、有条件把经济运行保持在合理区间。
美国消费者支出2月略微增加，因个人所得连续第二个月上升，在遭遇异常寒冷的严冬打击后，这让人寄望美国经济在站稳脚跟。
日圆兑美元周五跌至102.98日圆的两周低点，最新报102.80日圆。
本季度日经指数累计下跌9%，预计将录得一年半以来的首个季度跌幅。
但仍有许多人认为，继上年大涨57%之后，日经指数回跌是必要的修正。
东证股价指数 涨0.8%至1,196.04点。交投温和，成交量是过去90日全天平均水平的28%。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。