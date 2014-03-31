日本股市：早盘触及两周半高点，憧憬中国出台刺激措施且日圆走软

路透东京3月31日 - 日本股市周一早盘攀升1%至两周半高点，因中国出台经济刺激措施的憧憬增长。在日圆走软的推动下，出口股领涨。

交易商亦猜测，在财年结束之际基金经理买进股票。但日经指数 仍预计录得一年半以来的首个季度跌幅。

日经指数开盘升至14,839.54点，这是3月13日以来的最高水准，最新报14,808.35点，盘中涨0.8%。

“在美国公布数据和中国希望增长之后，投资者避险心态减弱，”Shinkin Asset Management的首席基金经理Naoki Fujiwara表示。

中国总理李克强日前表示，今年中国经济运行开局总体平稳，但也要高度重视发展中存在的问题和矛盾，不能忽视经济下行压力加大等困难和风险。当前要按照政府工作报告确定的任务，有针对性地陆续出台相应有力措施，有能力、有信心、有条件把经济运行保持在合理区间。

美国消费者支出2月略微增加，因个人所得连续第二个月上升，在遭遇异常寒冷的严冬打击后，这让人寄望美国经济在站稳脚跟。

日圆兑美元周五跌至102.98日圆的两周低点，最新报102.80日圆。

本季度日经指数累计下跌9%，预计将录得一年半以来的首个季度跌幅。

但仍有许多人认为，继上年大涨57%之后，日经指数回跌是必要的修正。