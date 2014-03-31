韩国股市：震荡交投中持平，三星SDI因并购交易大涨

路透首尔3月31日 - 韩国股市周一在触及近三个月高点后接近持平，因部分投资者了结获利，抵消了中国可能出台刺激经济措施的预期带来的提振。

0202GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.01%至1,981.26点，稍早曾触及盘中高点1,989.80点，此亦为1月2日来最高位。

以当前水准计，综合股价指数本月或小涨0.1%。

三星证券分析师Kim Yong-goo说，“对市场来说，其走势很难单单只靠(中国)刺激措施的言论，而没有具体计划出台。”

外资盘中买超韩股822亿韩元韩股，有望连续第四个交易日买超。

三星SDI 上涨6.6%，其旗下Cheil Industries 亦攀升5.5%，开盘前三星SDI宣布将通过股份置换收购Cheil Industries。(完)