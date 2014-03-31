韩国股市：震荡交投中持平，三星SDI因并购交易大涨

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透首尔3月31日 - 韩国股市周一在触及近三个月高点后接近持平，因部分投资者了结获利，抵消了中国可能出台刺激经济措施的预期带来的提振。
0202GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.01%至1,981.26点，稍早曾触及盘中高点1,989.80点，此亦为1月2日来最高位。
以当前水准计，综合股价指数本月或小涨0.1%。
三星证券分析师Kim Yong-goo说，“对市场来说，其走势很难单单只靠(中国)刺激措施的言论，而没有具体计划出台。”
外资盘中买超韩股822亿韩元韩股，有望连续第四个交易日买超。
三星SDI 上涨6.6%，其旗下Cheil Industries 亦攀升5.5%，开盘前三星SDI宣布将通过股份置换收购Cheil Industries。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。