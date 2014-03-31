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货币新闻 | 2014年 3月 31日 星期一 14:58 BJT

表格：法国2013年第四季GDP成长率确认为0.3%

路透巴黎3月31日 - 法国国家统计局周一公布，2013年第四季国内生产总值(GDP)确认为较上季增长0.3%，第三季GDP修正为萎缩0.1%(前值为持平)。

具体见下表：

Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 2012 2013

GDP总值 0.0 0.6 -0.1 0.3 0.0 0.3 (完)

(编译 蔡美珍；审校 高琦)
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