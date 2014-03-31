更新版 1-中港股业绩：交行去年净利逊预期，冀事业部制改革为新利润增长极

* 管理层冀望事业部制改革添新利润

* 2014年净息差压力仍大

* 钢贸贷款风险已全暴露并呈区域性 (新增更多管理层评论)

路透香港3月31日 - 以资产计中国第五大银行--交通银行 去年净利仅升6.73%逊于市场预期，并落后于多数中资上市同业。该行董事长牛锡明周一表示，冀望交行正推行的事业部制改革为利润增长注入新的动力。

他在业绩记者会上称，中国银行业净利增速未来将步入个位数时代，为应对愈加复杂的内外部环境，交行将把事业部制改革作为转变发展模式主攻方向，同时继续国际化、综合化布局。

交行行长彭纯则表示，盈利等指标增速放缓，既反映了外部环境和市场变化，也显示交行主动调整发展速度、调整业务转型，“希望在传统业务保持一定增幅下，致力于转型推动非利息收益率增长，通过双轮驱动，希望今年保持利润平稳增速。”

交通银行 周日公布，2013年实现净利润622.95亿元人民币，同比增幅6.73%。 净息差回落和拨备计提力度加大是业绩增长低于预期的主因。

彭纯并称，去年交行贷款增速为10.83%，存款增幅则略高为11.5%，贷款增速放慢原因在于：信贷投向重点是优化结构和存量、着眼于控制合理存贷比和息差；今年贷款重点是坚持盘活存量，贷款增速保持上年水平。

在谈到净息差时，该行副行长于亚利表示，交行净息差去年同比降了7个点子是利率市场化、存款竞争成本上升等结果，料今年及未来一段时间，息差压力仍很大。

“我们的目标是希望息差收窄速度慢一点，将采取调整负债结构、管控负债成本等措施，优化资产结构来提高资产收益，这些措施在去年四季度已有一定效果。”于亚利称。

年报显示，去年交行净利息收入仍占主要收入来源，净利差和净利息收益率分别为2.33%和2.52%，同比分别降低10个和7个基点(bp)。但手续费以及佣金增长迅速，同比增长24.36%。

**钢贸不良已集中暴露，未来资产质量平稳可控**

此外，受江浙地区中小企业信用风险暴露较多、钢贸业务风险扩散等影响，交行去年不良贷款余额和不良率均出现了双升。

行长彭纯认为，中国经济环境处三期叠加（经济处增速换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期）中，“交行去年不良率增长0.13%，但完全在风险容忍度和风险偏好内，是完全可控的。”

他并表示，交行去年核销了不良贷款118亿元，其中集中处置钢贸问题贷款，钢贸的不良是区域性的、风险可识别，并已完全暴露。

“目前钢贸贷款余额154亿元，比上年减少了不良贷款96亿，…钢贸不良局限在江浙，尤其集中在苏州无锡分行，目前已是集中暴露的问题，完全可控，下一步不良贷款的压力仍比较大，首要目标是保证资产质量平稳可控状态。”彭纯称。

交通银行去年不良贷款率1.05%，较年初上升13BP；不良贷款余额全年新增73亿元，全年核销118亿元，致使拨备覆盖率较年初下降37个百分点至214%，拨贷比较年初下降6BP至2.24%。

招商证券一分析师预计，未来交行不良贷款仍将温和增加，拨备计提或将保持较高水平，但不良资产处置已明显加快。

**事业部制改革正在进行时**

交通银行已于去年底启动了事业部制改革，公司管理层对这次组织架构改革寄予厚望，希望靠事业部改革激发交行转型发展活力。

牛锡明亦在记者会详解了此次改革方案，即“五个利润中心事业部+五个准事业部+五个试点探索”：今年全面推动信用卡、金融市场部、贵金属、离岸金融、票据五个利润中心发展成独立事业部制；启动理财、投行等五个部门准事业部制改革，并对大客户等事业部可行性探索。

“希望先把五个利润中心事业部制做强做大，成为利润增长新的动力，相信五个中心的利润增长率会大大高于平均利润增长。”他称。

上述招商证券分析师亦表示，事业部改革将激发交行转型发展活力，但仍需破除可能的资本约束。交行目前核心资本水平已徘徊于监管红线，未来需充实资本以配合事业部改革红利。

牛锡明亦在会后对路透表示，目前交行已做好400亿人民币可减记型合格二级资本工具的发行工作，亦会考虑日后发行优先股来再融资。