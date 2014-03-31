版本:
中国
货币新闻 | 2014年 3月 31日 星期一 15:07 BJT

表格：瑞士3月KOF领先指标降至1.99

路透苏黎世3月31日 - 瑞士智库KOF周一公布，瑞士3月KOF领先指标从2月的2.03降至1.99；路透调查预估为2.03。

主要数据：

2014年3月 2014年2月 2013年3月

1.99 2.03 1.00 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐