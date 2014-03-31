版本:
中国
货币新闻 | 2014年 3月 31日 星期一 11:18 BJT

韩国央行：如果收益率曲线趋陡，将通过公开市场操作来应对--官员

韩国央行周一在提交给国会的货币和信贷政策报告中说，将采取措施阻止国内收益率曲线因海外因素的影响而过度趋陡。

这是关于美国政策收紧可能给韩国金融市场带来何种影响的最为清楚的言论，暗示韩国央行最为担心公债收益率可能的大幅飙升。

央行在报告中还表示，将密切关注长期处于异常低位的国内通胀水平，尽管央行预计通胀率会很快回升。(完) (编译 石冠兰/侯向明； 审校　张涛/戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐