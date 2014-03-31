韩国央行：如果收益率曲线趋陡，将通过公开市场操作来应对--官员

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
韩国央行周一在提交给国会的货币和信贷政策报告中说，将采取措施阻止国内收益率曲线因海外因素的影响而过度趋陡。
这是关于美国政策收紧可能给韩国金融市场带来何种影响的最为清楚的言论，暗示韩国央行最为担心公债收益率可能的大幅飙升。
央行在报告中还表示，将密切关注长期处于异常低位的国内通胀水平，尽管央行预计通胀率会很快回升。(完) (编译 石冠兰/侯向明； 审校 张涛/戴素萍)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。