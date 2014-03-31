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亚洲 | 2014年 3月 31日 星期一 11:29 BJT

中国新债：农发行周四将发行至多200亿元固息债，期限一、三、五及10年

路透上海3月31日 - 中国农业发展银行周一公告称，将于周四(4月3日)在银行间债市招标发行四期固息金融债，总额至多200亿元人民币。其中三、五及10年品种为增发债，一年期为新发债券。

刊登在中国债券信息网的公告称，五年期品种为今年第22期债券 增发品种，票面利率5.25%；10年期为今年第23期债券 增发品种，票面利率5.48%；三年期为今年第24期债券的增发债，票面利率5.20%。

上述债券具体发行条款如下：

22期增发 23期增发 24期增发 29期

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招标规模上限 60亿元 40亿元 60亿元 40亿元

期限/计息方式 五年固息 10年固息 三年固息 一年固息

招标时间 1/3年： 4月3日10:00-11:30

5/10年：4月3日10:00-11:00

招标方式 3/5/10年： 单一价格中标(荷兰式)

1年：单一利率中标 (荷兰式)

缴款日 4月9日 4月9日 4月10日 4月10日

起息日 3月21日 3月21日 3月27日 4月10日

发行期 4/4-4/9 4/4-4/9 4/4-4/10 4/4-4/10

上市日 4月15日 4月15日 4月16日 4月14日

基本承销额 均无

承揽费 0.10% 0.15% 0.05% 0.05%

--------------------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债信息网 here (发稿 吴芳；审校 曾祥进)
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