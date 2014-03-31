中国新债：农发行周四将发行至多200亿元固息债，期限一、三、五及10年

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海3月31日 - 中国农业发展银行周一公告称，将于周四(4月3日)在银行间债市招标发行四期固息金融债，总额至多200亿元人民币。其中三、五及10年品种为增发债，一年期为新发债券。
刊登在中国债券信息网的公告称，五年期品种为今年第22期债券 增发品种，票面利率5.25%；10年期为今年第23期债券 增发品种，票面利率5.48%；三年期为今年第24期债券的增发债，票面利率5.20%。
上述债券具体发行条款如下：
22期增发 23期增发 24期增发 29期
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招标规模上限 60亿元 40亿元 60亿元 40亿元
期限/计息方式 五年固息 10年固息 三年固息 一年固息
招标时间 1/3年： 4月3日10:00-11:30
5/10年：4月3日10:00-11:00
招标方式 3/5/10年： 单一价格中标(荷兰式)
1年：单一利率中标 (荷兰式)
缴款日 4月9日 4月9日 4月10日 4月10日
起息日 3月21日 3月21日 3月27日 4月10日
发行期 4/4-4/9 4/4-4/9 4/4-4/10 4/4-4/10
上市日 4月15日 4月15日 4月16日 4月14日
基本承销额 均无
承揽费 0.10% 0.15% 0.05% 0.05%
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参看详情，可点选中国债信息网 here (发稿 吴芳；审校 曾祥进)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。