《分析》美国股市追涨风头已过，投资者要放开眼界沙里淘金

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
**新股发行堪忧**
在IPO市场，业绩还在亏损之中的公司源源不绝登场发行新股。据IPO投资顾问机构Renaissance Capital，2014年有50多家企业IPO已经定价，其中三分之二都不赚钱。
King Digital实际上是营利的，但投资者担心其产品Candy Crush恐只是盛极一时，开发商因此受到连累。
“Candy Crush提醒大家，市场有时候会有泡沫，而不是天上掉馅饼，”瑞银全球股票资本市场主管Sam Kendall表示。
Hempton称，相比生物科技类股，他并不那么担心科技股。
“(对科技股领域)我观察到的情况至少是合理的，可以赚钱。大家仍在为计划融资，那是真正的交易，”他说。“而目前在生物科技领域，大家为计划融资的原因是因为他们可以在股市出售。”
**长期投资**
做空活动表明，许多人认为这种看涨个股的修正走势跌幅还不够。
据Markit，瑞士信贷分析的24只个股过去一周空头略微增加。这些股票平均做空比率为18.8%，过去一周上升0.6个百分点。
不过，其中部分股票在上涨期间会把空头震出。2013年初那段时间，Tesla做空比率超过24%，而随着该股劲升，这一比例降低一半，并将预测市盈率提升至113.
以多数指标来衡量，股价都高估了。但全面回落目前看似不太可能。
芝加哥对冲基金Shorepath Capital首席投资官Scott Wallace增持了Facebook ，并且开始更多关注生物科技股。
“现时你得开始想想怎么做点儿长期投资了”，他说，“我没有持有生物科技类股，但现在我得找一些这样的股票做做功课。”(完) (编译 郑茵/徐文焰/李爽 审校 屈桂娟/龚芳)
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