主要国家经济指标预测--4月1日****

路透4月1日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月1日(二) 0000 韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月 -- 49.8 0000 韩国出口(较上年同期) 3月 +4.5% +1.5% 进口(较上年同期) +3.5% +3.9% 贸易收支(亿美元) -- 顺差9.3 0130 日本加班工资 2月 -- -0.2% 0330 澳洲央行宣布利率决议 4月 2.50% 2.50% 0730 瑞士CS/SVMC采购经理人指数(PMI) 3月 56.7 57.6 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 3月 52.1 52.3 0750 法国Markit制造业PMI 3月 51.9 51.9 0755 德国Markit/BME 制造业PMI 3月 53.8 53.8 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 3月 减少0.1 减少1.4 未经季节调整失业人数(万人) 310 310 经季节调整失业率 6.8% 6.8% 经季节调整失业人数(万人) -- 291.4 0800 欧元区Markit制造业PMI 3月 53.0 53.0 0800 意大利失业率 2月 12.9% 12.9% 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 3月 56.7 56.9 0900 欧元区失业率 2月 12.0% 12.0% -- 美国整体汽车销售年率(万辆) 3月 1,580 1,534 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月29日当周 -- -1.5% 1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.8% +1.4% (较上年同期) -- +2.3% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月29日当周 -- +3.1% 1330 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI 3月 -- 52.9 1343 美国Markit制造业PMI 3月终值 -- 55.5 1400 美国建筑支出(较前月) 2月 +0.1% +0.1% 1400 美国IBD消费者信心指数 4月 -- 45.1 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 3月 54.0 53.2 ISM制造业投入物价分项指数 60.0 60.0 ISM制造业就业分项指数 52.8 52.3 ISM制造业新订单分项指数 -- 54.5 1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业指数 3月 -- 9.8 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 3月31日(一) 0030 澳洲民间信贷 2月 +0.4% -- 房屋信贷(较前月) +0.5% -- 0200 新西兰NBNZ企业经济信心指数 3月 67.3% -- 企业自身活动指数 58.2% -- 0500 日本建筑订单(较上年同期) 2月 +12.3% -- 住房开工(较上年同期) +1.0% +4.9% 0600 德国实质零售销售(较前月) 2月 +1.3% -0.5% (较上年同期) +2.0% +0.8% 0645 法国国内生产总值(GDP)修正值(较前季) 第四季 +0.3% +0.3% 0700 瑞士KOF领先指标 3月 1.99 2.03 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 2月 增加5.52 增加7.0 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加17.18 增加16.0 抵押贷款批准件数(千件) 70.309 75.250 M4货供额(较前月) +0.7% -- 0900 欧元区HICP(较上年同期) 3月初值 +0.5% +0.6% 0900 意大利CPI(较前月) 3月初值 +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.3% +0.4% 意大利HICP(较前月) +2.1% +2.2% (较上年同期) +0.3% +0.3% 1230 加拿大GDP(较前月) 1月 +0.5% -- 1400 美国趸售库存(较前月) 1月修正值 +0.7% -- 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 3月 55.9 59.0 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.2% +0.3% (较上年同期) +1.3% +1.4% 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第一季 正17 正18 央行短观大型非制造业景气判断指数 正24 正24 央行短观小型制造业景气判断指数 正4 正4 央行短观小型非制造业景气判断指数 正8 正6 央行短观大型企业资本支出 +0.1% +0.2% 央行短观小型企业资本支出 -24.7% -12.2%(完)