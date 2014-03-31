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亚洲 | 2014年 4月 1日 星期二 07:56 BJT

****主要国家经济指标预测--4月1日****

路透4月1日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
   
    
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段       预估值        前值
    4月1日(二)
    0000  韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI)       3月           --           49.8
    0000  韩国出口(较上年同期)                           3月        +4.5%          +1.5%
              进口(较上年同期)                                      +3.5%          +3.9%
              贸易收支(亿美元)                                         --        顺差9.3
    0130  日本加班工资                                   2月           --          -0.2%
    0330  澳洲央行宣布利率决议                           4月        2.50%          2.50%
    0730  瑞士CS/SVMC采购经理人指数(PMI)                 3月         56.7           57.6
    0745  意大利Markit/ADACI制造业PMI                    3月         52.1           52.3
    0750  法国Markit制造业PMI                            3月         51.9           51.9
    0755  德国Markit/BME 制造业PMI                       3月         53.8           53.8
    0755  德国经季节调整失业人数变化(万人)               3月      减少0.1        减少1.4
                 未经季节调整失业人数(万人)                           310            310
                 经季节调整失业率                                    6.8%           6.8%
                 经季节调整失业人数(万人)                              --          291.4
    0800  欧元区Markit制造业PMI                          3月         53.0           53.0
    0800  意大利失业率                                   2月        12.9%          12.9%
    0830  英国Markit/CIPS制造业PMI                       3月         56.7           56.9
    0900  欧元区失业率                                   2月        12.0%          12.0%
     --   美国整体汽车销售年率(万辆)                     3月        1,580          1,534
    1145  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             3月29日当周      --          -1.5%
    1230  加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)              2月        +0.8%          +1.4%
                                   (较上年同期)                        --          +2.3%
    1255  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           3月29日当周      --          +3.1%
    1330  加拿大RBC经季节调整的制造业PMI                 3月           --           52.9
    1343  美国Markit制造业PMI                            3月终值       --           55.5
    1400  美国建筑支出(较前月)                           2月        +0.1%          +0.1%
    1400  美国IBD消费者信心指数                          4月           --           45.1
    1400  美国供应管理协会(ISM)制造业指数                3月         54.0           53.2
              ISM制造业投入物价分项指数                              60.0           60.0
              ISM制造业就业分项指数                                  52.8           52.3
              ISM制造业新订单分项指数                                  --           54.5
    1430  美国达拉斯联邦储备银行服务业指数               3月           --            9.8

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：    
  
    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段      现值         预估值
    3月31日(一)
    0030  澳洲民间信贷                                  2月          +0.4%            --
              房屋信贷(较前月)                                       +0.5%            -- 
    0200  新西兰NBNZ企业经济信心指数                    3月          67.3%            -- 
                    企业自身活动指数                                 58.2%            -- 
    0500  日本建筑订单(较上年同期)                      2月         +12.3%            -- 
              住房开工(较上年同期)                                   +1.0%         +4.9% 
    0600  德国实质零售销售(较前月)                      2月          +1.3%         -0.5%
                      (较上年同期)                                   +2.0%         +0.8%
    0645  法国国内生产总值(GDP)修正值(较前季)         第四季         +0.3%         +0.3%
    0700  瑞士KOF领先指标                               3月           1.99          2.03
    0830  英国消费者信贷(亿英镑)                        2月       增加5.52       增加7.0
                抵押贷款发放金额(亿英镑)                         增加17.18      增加16.0
                抵押贷款批准件数(千件)                              70.309        75.250
                M4货供额(较前月)                                     +0.7%            --
    0900  欧元区HICP(较上年同期)                     3月初值         +0.5%         +0.6%
    0900  意大利CPI(较前月)                          3月初值         +0.1%         +0.1%
                    (较上年同期)                                     +0.3%         +0.4%
          意大利HICP(较前月)                                         +2.1%         +2.2%
                    (较上年同期)                                     +0.3%         +0.3%
    1230  加拿大GDP(较前月)                            1月           +0.5%           -- 
    1400  美国趸售库存(较前月)                      1月修正值        +0.7%           -- 
    1345  美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                3月            55.9          59.0
    2300  韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)              3月           +0.2%         +0.3%
                                 (较上年同期)                        +1.3%         +1.4%
    2350  日本央行短观大型制造业景气判断指数           第一季         正17          正18
               央行短观大型非制造业景气判断指数                       正24          正24
                 央行短观小型制造业景气判断指数                       正4            正4
               央行短观小型非制造业景气判断指数                       正8            正6
                       央行短观大型企业资本支出                      +0.1%         +0.2%
                       央行短观小型企业资本支出                     -24.7%        -12.2%(完)
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