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亚洲 | 2014年 3月 31日 星期一 11:20 BJT

中国债市：泰康资产管理(香港)获准进入银行间债市

路透上海3月31日 - 中国人民银行金融市场司日前公告称，批准泰康资产管理(香港)有限公司进入银行间债券市场。

泰康资产管理(香港)成立于2007年11月，注册资本3亿港元，为泰康资产管理有限责任公司在香港设立的全资子公司，经营范围包括资产管理和就证券提供意见相关业务。

截至上周五(28日)，中国银行间本币市场共有6,543家成员。除境内银行、基金、券商和保险等外，还有80家境外银行、28家RQFII(人民币合格境外机构投资者)、九家境外保险公司，以及四家QFII(合格境外机构投资者)。

中国央行2010年8月发布通知，允许境外人民币清算行等三类机构运用人民币投资银行间债券市场。具体包括境外中央银行或货币当局(境外央行)、香港、澳门地区人民币业务清算行(港澳人民币清算行)，以及跨境贸易人民币结算境外参加银行(境外参加银行)。

而证监会等部门在2012发布的合格境外机构投资者(QFII)相关规定则表示，在批准投资额度内，QFII可以投资于在证券交易所交易的股票、债券和权证，在银行间债券市场交易的债券等人民币金融工具。(完)

参看公告详情，可点选上海清算网站 here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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