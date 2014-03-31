中国债市：泰康资产管理(香港)获准进入银行间债市

泰康资产管理(香港)成立于2007年11月，注册资本3亿港元，为泰康资产管理有限责任公司在香港设立的全资子公司，经营范围包括资产管理和就证券提供意见相关业务。

而证监会等部门在2012发布的合格境外机构投资者(QFII)相关规定则表示，在批准投资额度内，QFII可以投资于在证券交易所交易的股票、债券和权证，在银行间债券市场交易的债券等人民币金融工具。(完)