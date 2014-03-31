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亚洲 | 2014年 3月 31日 星期一 11:25 BJT

《汇市简讯》140水准可能是作多欧元/日圆的理想切入点

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* 欧元/日圆的140水准，以及接近50日移动均线的50%费波纳奇回档技术位，均提供强力支撑。

* 周五多头强势反转，此前汇价触及低点139.96

* 多头吞噬型态暗示，未来几日汇价将进一步上涨

* 未来数天乃至数周，上行趋势料将持续

* 市场可能进行三角形盘整，汇价有望向上突破

* 技术图表：link.reuters.com/pus97v (完)

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