《全球市场》亚股小幅走高，市场日益预期中国将出台经济刺激举措

有关中国可能出台刺激举措的预期提振了铜价，但铜价3月仍可能录得去年6月以来最大单月跌幅，因中国第一季经济料将减速。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 短暂触及三周高位每吨6,680.00美元，月线料下跌约5%。

俄罗斯与西方国家之间的纷扰以及非洲石油供应可能受到干扰的疑虑，帮助美国原油逼近三周高位。