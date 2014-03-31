《全球市场》亚股小幅走高，市场日益预期中国将出台经济刺激举措

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
有关中国可能出台刺激举措的预期提振了铜价，但铜价3月仍可能录得去年6月以来最大单月跌幅，因中国第一季经济料将减速。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 短暂触及三周高位每吨6,680.00美元，月线料下跌约5%。
俄罗斯与西方国家之间的纷扰以及非洲石油供应可能受到干扰的疑虑，帮助美国原油逼近三周高位。
美国原油5月合约 略跌0.22美元至每桶101.45美元，上周五结算价为3月7日以来最高位。(完) (编译 石冠兰/张涛/杜明霞/张若琪/李婷仪 审校 郑茵/张荻/王兴亚/李春喜/戴素萍)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。