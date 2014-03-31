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亚洲 | 2014年 3月 31日 星期一 11:30 BJT

《全球市场》亚股小幅走高，市场日益预期中国将出台经济刺激举措

有关中国可能出台刺激举措的预期提振了铜价，但铜价3月仍可能录得去年6月以来最大单月跌幅，因中国第一季经济料将减速。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 短暂触及三周高位每吨6,680.00美元，月线料下跌约5%。

俄罗斯与西方国家之间的纷扰以及非洲石油供应可能受到干扰的疑虑，帮助美国原油逼近三周高位。

美国原油5月合约 略跌0.22美元至每桶101.45美元，上周五结算价为3月7日以来最高位。(完) (编译 石冠兰/张涛/杜明霞/张若琪/李婷仪 审校 郑茵/张荻/王兴亚/李春喜/戴素萍)
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