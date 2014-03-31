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货币新闻 | 2014年 3月 31日 星期一 16:37 BJT

表格：英国2月抵押贷款批准件数为70,309件，为10月以来最低

路透伦敦3月31日 - 英国央行周一公布：

* 英国2月消费者信贷增加5.52亿英镑(预估为增加7亿英镑)，1月为增加6.24亿英镑

* 英国2月抵押贷款批准件数为70,309件(预估为75,250件)，为10月以来最低；1月为76,753件

* 英国2月抵押贷款发放金额增加17.18亿英镑(预估为增加16亿英镑)；1月为增加14.53亿英镑

* 英国2月M4货供额较前月增加0.7%，为2013年1月以来最大增幅；较上年同期增0.7%

具体数据如下(括号中为前值)：

2月 1月 预估

抵押贷款批准件数 70,309 76,753 (76,947) 75,250

对个人贷款(单位10亿英镑)

2月 1月 预估

总净贷款 2.3 2.1 (2.1) --

房屋抵押贷款 1.7 1.5 (1.4) 1.6

消费者信贷 0.6 0.6 (0.7) 0.7

M4货币供应量数据(%):

2月 1月

M4 较上月(经季节调整) 0.7 0.3 (0.3)

M4 较上年同期 0.7 -0.2 (-0.3)

(完) (编译 田建华; 审校 杜明霞)
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