表格：英国2月抵押贷款批准件数为70,309件，为10月以来最低

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透伦敦3月31日 - 英国央行周一公布：
* 英国2月消费者信贷增加5.52亿英镑(预估为增加7亿英镑)，1月为增加6.24亿英镑
* 英国2月抵押贷款批准件数为70,309件(预估为75,250件)，为10月以来最低；1月为76,753件
* 英国2月抵押贷款发放金额增加17.18亿英镑(预估为增加16亿英镑)；1月为增加14.53亿英镑
* 英国2月M4货供额较前月增加0.7%，为2013年1月以来最大增幅；较上年同期增0.7%
具体数据如下(括号中为前值)：
2月 1月 预估
抵押贷款批准件数 70,309 76,753 (76,947) 75,250
对个人贷款(单位10亿英镑)
2月 1月 预估
总净贷款 2.3 2.1 (2.1) --
房屋抵押贷款 1.7 1.5 (1.4) 1.6
消费者信贷 0.6 0.6 (0.7) 0.7
M4货币供应量数据(%):
2月 1月
M4 较上月(经季节调整) 0.7 0.3 (0.3)
M4 较上年同期 0.7 -0.2 (-0.3)
(完) (编译 田建华; 审校 杜明霞)
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路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。