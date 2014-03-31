中国资管：上周31款集合信托产品发行，新成立产品预期收益明显上升

路透北京3月31日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（3月22日-28日）共有21家信托公司发行了31款集合信托产品，发行量环比减少5款，降幅13.89%。

31款新发行产品均公布了募集规模，平均计划募集规模为2.59亿元，环比增加0.02亿元，增幅为0.71%。按照平均规模推算，上周发行的信托产品总计划募集规模为80.29亿元，环比下降12.30亿元，降幅为13.28%。

其中，募集规模最大的是平安信托发行的“平安财富-佳园83号集合资金信托计划”， 募集规模为12.00亿元，这是一款房地产领域贷款运用类产品。

从期限上看，31款新发行产品都公布了期限，平均期限23.74个月，环比缩短2.99个月。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 8 9.20% 上升0.25个百分点

24个月期 17 10.21% 上升0.25个百分点

从资金运用领域来看，工商企业领域产品发行了11款，基础设施领域产品发行了7款，房地产领域产品发行了6款，金融领域产品发行了3款，证券投资和其他领域产品各发行了2款。

从资金运用方式来看，权益投资类产品发行了15款，贷款运用类产品发行了6款，组合运用类产品发行了5款，证券投资类产品发行了2款，股权投资类产品发行了2款，其他类产品发行了1款。

**成立集合信托产品46款**

上周共有26家信托公司成立了46款集合信托产品，成立数量环比增加16款，增幅53.33%。

46款成立产品中，30款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.46亿元，环比下降0.02亿元，降幅为1.48%。

其中，华融信托成立的“华安基金5号权益投资集合资金信托计划”募集资金规模最大，达5.67亿元。

上周共有25款新成立产品公布了期限，平均期限40.92个月，环比延长4.51个月。上周共有15款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率10.08%，环比上升0.61个百分点。

从资金运用领域来看，工商企业领域产品成立了12款，证券投资领域产品成立了11款，房地产领域产品成立了9款，基础设施领域产品成立了5款，金融领域产品成立了3款，其他领域产品成立了6款。