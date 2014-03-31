中国新债：国开行周四将增发不超过100亿元固息债，期限三年和七年

路透上海3月31日 - 中国国家开发银行 周一公告称，将于周四(4月3日)增发两期固息债，发行总量不超过100亿元人民币，其中三年和七年品种各半。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述两期债为该行今年第八期和第10期债的首次增发，均采用多重价格(美国式)招标方式。

国开行此前公告，将于周二(4月1日)招标发行第7-11期固息债，发行上限300亿元；另外，农发行也将于周四上午发行至多200亿元四期固息债，期限含一、三、五及10年。

上述两期新债的具体发行条款如下：

第八期增发债 第10期增发债

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发行上限 50亿元 50亿元

期限/计息方式 三年固息 七年固息

(今年第八期增发) (今年第10期增发)

招标时间 4月3日下午2:30-3:30

招标方式 多重价格(美国式)招标

缴款日 4月10日

起息日 4月8日

分销期 4月10日

上市日 4月16日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 0.05% 0.10%

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参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇；审校 张喜良)