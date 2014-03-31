中国新债：国开行周四将增发不超过100亿元固息债，期限三年和七年

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海3月31日 - 中国国家开发银行 周一公告称，将于周四(4月3日)增发两期固息债，发行总量不超过100亿元人民币，其中三年和七年品种各半。
刊登在中国债券信息网的公告显示，上述两期债为该行今年第八期和第10期债的首次增发，均采用多重价格(美国式)招标方式。
国开行此前公告，将于周二(4月1日)招标发行第7-11期固息债，发行上限300亿元；另外，农发行也将于周四上午发行至多200亿元四期固息债，期限含一、三、五及10年。
上述两期新债的具体发行条款如下：
第八期增发债 第10期增发债
--------------------------------------------------------
发行上限 50亿元 50亿元
期限/计息方式 三年固息 七年固息
(今年第八期增发) (今年第10期增发)
招标时间 4月3日下午2:30-3:30
招标方式 多重价格(美国式)招标
缴款日 4月10日
起息日 4月8日
分销期 4月10日
上市日 4月16日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 0.05% 0.10%
-------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。