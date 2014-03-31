表格：欧元区3月HICP初值为较上年同期增长0.5%,预估为升0.6%

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透布鲁塞尔3月31日 - 欧盟统计局周一公布，欧元区3月消费者物价调和指数(HICP)初值为较上年同期增长0.5%（路透调查预估为升0.6%），2月为升0.7%。
以下为详细数据：
2013年3月 13年10月 13年11月 13年12月 14年1月 14年2月 14年3月
欧元区17国 CPI 权重
整体 1000.0 1.7 0.7 0.9 0.8 0.8 0.7p 0.5e
食品和烟草 197.6 2.7 1.9 1.6 1.8 1.7 1.5p 1.0e
能源 108.1 1.7 -1.7 -1.1 0.0 -1.2 -2.3p -2.1e
非能源工业品 266.6 1.0 0.3 0.2 0.3 0.2 0.4p 0.3e
服务业 427.8 1.8 1.2 1.4 1.0 1.2 1.3p 1.1e
* e为初值，p为终值 (完)
(编译 田建华; 审校 高琦)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。