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货币新闻 | 2014年 3月 31日 星期一 11:46 BJT

路透调查：日本基金经理3月提高债券配比减持股票，因地缘政治紧张

标准普尔500指数 持续多头行情，上周触及纪录高位，因市场乐观认为今年初疲弱经济指标系因严冬所致。

在新兴股市中，基金经理人将拉美股市配比从1.5%降至0.8%，为2008年2月以来最低。

MSCI明晟拉美指数 徘徊在2月触及的四年半低位附近，因担心新兴市场的成长情况。

基金经理人对日股的配比维持在37.5%，不过该数据可能小幅下滑，取决于4月1日上路的消费税调高对经济冲击情况而定。

日股日经指数今年迄今下跌约10.5%，表现不及多数其他股市。(完) (编译 洪曦/李春喜/侯向明/戴素萍 审校 张明钧/张若琪/龚芳)
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