路透调查：日本基金经理3月提高债券配比减持股票，因地缘政治紧张

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
标准普尔500指数 持续多头行情，上周触及纪录高位，因市场乐观认为今年初疲弱经济指标系因严冬所致。
在新兴股市中，基金经理人将拉美股市配比从1.5%降至0.8%，为2008年2月以来最低。
MSCI明晟拉美指数 徘徊在2月触及的四年半低位附近，因担心新兴市场的成长情况。
基金经理人对日股的配比维持在37.5%，不过该数据可能小幅下滑，取决于4月1日上路的消费税调高对经济冲击情况而定。
日股日经指数今年迄今下跌约10.5%，表现不及多数其他股市。(完) (编译 洪曦/李春喜/侯向明/戴素萍 审校 张明钧/张若琪/龚芳)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。