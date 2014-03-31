《台湾利率预测》4月短票利率料稳在0.60-0.61%，央行维持适度宽松

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 4月短票利率料稳在0.60-0.61%
* 央行维持适度宽松的货币政策
* 市场料利率向下空间已有限
路透台北3月31日 - 台湾货币市场资金调度人士周一表示，市场预料央行持续维持适度宽松基调，4月提存期的短票利率预估区间持稳在0.60-0.61%。
台湾央行上周四宣布，重贴现率维持在1.875%不变，为连续第11季度维持利率不变。总裁彭淮南并表示，目前货币政策是适度宽松。
资金调度人士表示，央行再次重申维持适度宽松的冲销立场，4月提存期亦没有明显的紧缩因子，预估短票利率可望持稳在0.60-0.61%的既有区间；惟市场对美国及韩国升息的预期逐渐增温，或将影响央行短率操作，料短票利率向下空间已有限。
路透周一访谈六家金融机构，包括三家大型票券商及三家金融机构，他们估计4月短票利率主要区间在0.60-0.61%。
〞未来有升息议题存在的话，银行比较难接受利率再下修。〞一位大型票券资金调度人士称。
他表示，随着美联储(FED)启动每月缩减购债百亿美元的量化宽松(QE)退场机制，明年美国可能掀起升息循环，在此升息预期心理下，0.60%的整数关卡已经过几个月来测试皆未能突破。
另一位票券商交易主管也提醒称，除了观察美国升息时间点外，现在货币市场人士也观察韩国升息动向，市场多数分析师预计韩国央行升息时点已近，台湾央行虽不致于跟进韩国升息，但可能调升银行间隔夜拆款利率来因应。
“之前韩国降息，央行紧急调降隔拆报价，这次如韩国调息，或许央行利率没变，但市场实质价格已在波动。”他称。
此外，小型银行资金调度主管也认为，市场对明年台湾跟进美国启动升息的预期心理增温，短票利率没有足够的理由下修，4月提存期短票利率料以0.60%为主，仅有少部分短票有机会成交在0.59%。
4月提存期的宽松因素包括：共约3.92兆(万亿)台币的央行存单到期、350亿台币的国库券到期；以及公债还本付息共约40亿台币。
紧缩因素方面，4月提存期将标售发行20年期公债103甲7期，预计金额350亿台币；此外，央行仍将例行性发行1,200亿台币的364天期存单，以及100亿台币的两年期存单。
以下为各金融机构对4月提存期的自保短票利率预测结果：
金融机构 最低利率% 最高利率%
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大型票券商一 0.60 0.61
大型票券商二 0.59 0.61
大型票券商三 0.60 0.61
大型金融机构 0.60 0.61
大型民营银行 0.60 0.61
小型民营银行 0.59 0.61 -----------------------------------------
中 值 0.60 0.61(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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