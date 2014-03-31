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亚洲 | 2014年 3月 31日 星期一 15:45 BJT

《中国金融债发行日程表》--3月31日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

   发债主体        规模        期限       票面利率      债券类型      发行时间  
               (亿元人民币)    (年)
  ============================================================================= 
 *国开行      至多300      1/3/5/7/10     周二招标     固息金融债    4/2-4/8    
 *农发行      至多60            5         周四招标     固息增发债    4/4-4/9  
              至多40            10        周四招标     固息增发债    4/4-4/9  
              至多60            3         周四招标     固息增发债    4/4-4/10  
                         (分别为今年第22、23和24期增发债)
              至多40            1         周四招标     固息金融债    4/4-4/10    
 *国开行      至多50            3         周四招标     固息增发债    4/10
                          (今年第八期增发)
              至多50            7         周四招标     固息增发债    4/10
                          (今年第十期增发)  
 *进出口行        60            3          5.2393%     固息金融债    3/31-4/2  
                  70            5          5.43%       固息金融债    3/31-4/2                   
         
  农发行          40            1         *4.7687%     固息增发债    3/28-4/2
                  60            5         *5.4370%     固息增发债    3/28-4/2
                  60            3         *5.2497%     固息增发债    3/28-4/3
                         (中标收益率，分别为今年第10、18和21期增发债)
                  40            7         *5.55%       固息金融债    3/28-4/3
  国开行          *60           3         *5.2053%     固息增发债    3/31-4/1
                  *60           5         *5.4171%                   3/26-4/1
                  *70           7         *5.5454%                   3/31-4/1
                  *50           1         *4.7377%                   3/26-4/1
                  *60          10         *5.6187%                   3/26-4/1
                               (中标收益率,2014年第1-5期增发债)     
  国开行          *40           3        *5.2284%      固息增发债     4/3-4/4
                          (中标收益率，今年第一期增发)
                  *40           7        *5.5714%      固息增发债     4/3-4/4
                          (中标收益率，今年第三期增发) 
  农发行      100-200           --         --           --           4/21
  农发行      100-200           --         --           --           5/8
  农发行      100-200           --         --           --           5/19
  农发行      100-200           --         --           --           6/12
  农发行      100-200           --         --           --           6/23
  农发行      100-200           --         --           --           7/7
  农发行      100-200           --         --           --           7/24
  农发行      100-200           --         --           --           8/7
  农发行      100-200           --         --           --           9/11
  农发行      100-200           --         --           --           9/22
  农发行      100-200           --         --           --           10/16
  农发行      100-200           --         --           --           11/10
   
  注: *表示新增。(完)


 (整理 吴芳；审校 丁淑琴)
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