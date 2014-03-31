《中国金融债发行日程表》--3月31日

以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) ============================================================================= *国开行 至多300 1/3/5/7/10 周二招标 固息金融债 4/2-4/8 *农发行 至多60 5 周四招标 固息增发债 4/4-4/9 至多40 10 周四招标 固息增发债 4/4-4/9 至多60 3 周四招标 固息增发债 4/4-4/10 (分别为今年第22、23和24期增发债) 至多40 1 周四招标 固息金融债 4/4-4/10 *国开行 至多50 3 周四招标 固息增发债 4/10 (今年第八期增发) 至多50 7 周四招标 固息增发债 4/10 (今年第十期增发) *进出口行 60 3 5.2393% 固息金融债 3/31-4/2 70 5 5.43% 固息金融债 3/31-4/2 农发行 40 1 *4.7687% 固息增发债 3/28-4/2 60 5 *5.4370% 固息增发债 3/28-4/2 60 3 *5.2497% 固息增发债 3/28-4/3 (中标收益率，分别为今年第10、18和21期增发债) 40 7 *5.55% 固息金融债 3/28-4/3 国开行 *60 3 *5.2053% 固息增发债 3/31-4/1 *60 5 *5.4171% 3/26-4/1 *70 7 *5.5454% 3/31-4/1 *50 1 *4.7377% 3/26-4/1 *60 10 *5.6187% 3/26-4/1 (中标收益率,2014年第1-5期增发债) 国开行 *40 3 *5.2284% 固息增发债 4/3-4/4 (中标收益率，今年第一期增发) *40 7 *5.5714% 固息增发债 4/3-4/4 (中标收益率，今年第三期增发) 农发行 100-200 -- -- -- 4/21 农发行 100-200 -- -- -- 5/8 农发行 100-200 -- -- -- 5/19 农发行 100-200 -- -- -- 6/12 农发行 100-200 -- -- -- 6/23 农发行 100-200 -- -- -- 7/7 农发行 100-200 -- -- -- 7/24 农发行 100-200 -- -- -- 8/7 农发行 100-200 -- -- -- 9/11 农发行 100-200 -- -- -- 9/22 农发行 100-200 -- -- -- 10/16 农发行 100-200 -- -- -- 11/10 注: *表示新增。(完) (整理 吴芳；审校 丁淑琴)