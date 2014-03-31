台湾债市：RP利率持稳，季底资金挪移较多

路透台北3月31日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一没有明显变化，但见部分因季底需求而来的资金挪移。交易商表示，投信持续赎回走钱，但力道已较此前两个交易日变弱，市场资金不致转紧，且因此前调度得宜，多数金融机构资金缺口不大。

证券商交易员也指出，在今日季底最后交易日过后，预料明日起市场资金将重回宽松，将尝试下调RP成交利率，以1个基点1个基点慢慢测试市场水温。但成交利率已低的票券商暂时没有跟进计划。

〞今天已听到有投信要事先预框月初的券，显示月初的钱会多出来。〞一位大型证券商交易员说。

交易员指出，市场对短钱浮滥的预期没有改变，在今日安然度过后，将视市况随时调整操作策略，并慢慢让市场资金供应者--投信及寿险适应较低的成交利率。

今日发行的金融债有阳信银行15亿台币。

证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.56%为主；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，均和上日相同。