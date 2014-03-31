台湾债市：RP利率持稳，季底资金挪移较多

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北3月31日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一没有明显变化，但见部分因季底需求而来的资金挪移。交易商表示，投信持续赎回走钱，但力道已较此前两个交易日变弱，市场资金不致转紧，且因此前调度得宜，多数金融机构资金缺口不大。
证券商交易员也指出，在今日季底最后交易日过后，预料明日起市场资金将重回宽松，将尝试下调RP成交利率，以1个基点1个基点慢慢测试市场水温。但成交利率已低的票券商暂时没有跟进计划。
〞今天已听到有投信要事先预框月初的券，显示月初的钱会多出来。〞一位大型证券商交易员说。
交易员指出，市场对短钱浮滥的预期没有改变，在今日安然度过后，将视市况随时调整操作策略，并慢慢让市场资金供应者--投信及寿险适应较低的成交利率。
今日发行的金融债有阳信银行15亿台币。
证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.56%为主；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，均和上日相同。
主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.51%，极短天期公债附买回利率落在0.40-0.45%，也与上日相似；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债附买回利率则在0.46-0.48%，也同上日。(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。