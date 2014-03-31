台湾经济：两岸服务贸易协议的受益产业应回馈受害产业--财长

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北3月31日 - 台湾财政部长周一表示，朝野政党应坐下来沟通解决两岸服务贸易协议争议；他并表示，应建立服贸的受益产业回馈受害产业的机制。
尽管抗议学生仍然在立法院院会的大议场内静坐抗议，但周一立法院八个委员会已恢复召开。财政部长张盛和在立法院答询时表示，朝野应捐弃成见坐下来沟通，两岸服贸协议的签订对台湾各产业当然有利有弊，应该要看那些业者受害，受益产业应该有所回馈。
张盛和说，〞不要说得到利益的人不讲话，应该要有回馈机制，服贸对产业一定是有利、有弊的。〞
两岸服贸协议在去年6月签订，但立法程序迟无法完成。近二周前，学生团体以〞反黑箱服贸〞为诉求为主导，占领立法院议场，并在周日集结抗议。
周日有数十万名群众涌向台湾总统府前，表达对政府黑箱处理两岸服务贸易协议的不满，并要求将协议自立法院退回行政院。
台湾总统马英九日前曾表示，今年的目标就是拚经济，立法院在上半年务须通过服贸协议，然后台湾才有可能加入〞跨太平洋伙伴协定〞(TPP)和〞区域全面经济伙伴关系〞(RCEP)。
张盛和周一也表示，财政健全方案目前已送入立法院，至于明年的预算方面，主计总处则是已排定各部会讨论如何撙节成本。
〞等于是各部会的压箱宝全部都要拿出来了，〞张盛和说。此外，在法律义务支出的部分，比如劳保、劳退、年金改革等等也待立法院通过。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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