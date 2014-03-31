更新版 1-中国企业：华为去年获利增幅创四年来最大，受智能手机需求推动

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(新增公司说法及营收细节)
* 2013年获利成长34.4%至210亿元人民币
* 营收成长8.6%至2,390亿元人民币
* 企业及消费业务增幅超过网络业务
路透深圳/北京3月31日 - 全球第二大电讯设备商--中国华为 2013年创下四年来最大获利增幅，企业及消费者业务营收成长速度远超过网络设备部门增幅。
企业大举投资于云计算及行动计算，使得华为从中受益，同时，华为的行动手机出货量大增，去年跃居为全球第三大智能手机厂商。
华为目前正寄望于中国行动电话运营商转向4G网络设备的营收挹注，以弥补海外网络设备支出放缓的冲击。
华为周一公布，2013年净利成长34.4%，至210亿元人民币(33.8亿美元)。
营业利润为291亿元人民币，公司先前预估区间为286-294亿元人民币。
“受益于整体向好的全球宏观经济环境及行业环境，以及公司战略的有效执行，2013年华为基本实现了预期的经营目标，”华为轮值CEO徐直军在新闻稿中指出。
公司高层周一在深圳记者会上表示，华为预期今年销售额将成长10%，预计到2018年销售额700亿美元。
华为2013年营收达到2,390亿元人民币纪录高位，先前公司预估为2,380-2,400亿元人民币，利润率连续第二年提高。
华为的2013年中国市场营收较上年成长14%，占总营收的三分之一以上。中国是华为的第二大市场，仅次于欧洲-中东-非洲市场。
华为的企业业务及消费者业务营收分别成长32%及18%。
华为的运营商网络业务营收仅成长4%，至1,665亿元人民币，占总营收的70%。(完) (编译 蔡美珍; 审校 李春喜)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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