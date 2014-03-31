台湾股市：拉尾盘创34个月高位，惟应提防清明节前获利卖压

路透台北3月31日 - 台湾股市周一拉尾盘收高0.85%，创34个月收盘高位。分析师指出，今日是季底，法人作帐意味浓厚，惟成交量略有不足，应提防作帐行情结束后的获利了结卖压。

台湾加权股价指数 收高0.85%，报8,849.28点；前高为2011年6月9日的9,000.94点。今日成交值 为863.12亿台币，上日修正后为1,006.07亿。

日盛投顾协理钟国忠表示，今日大盘指数续创近期新高，不过成交量偏低。法人认养的中小型个股表现抢眼，但应留意尚未公布年报的企业，可能出现业绩不如预期的利空。此外，本周五起有连续三天清明节假期，要提防长假期前的获利了结卖压。

〞第一季作帐要告一段落了，短期会撑在高档，也许有小幅压力。〞他说。