台湾股市：拉尾盘创34个月高位，惟应提防清明节前获利卖压

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北3月31日 - 台湾股市周一拉尾盘收高0.85%，创34个月收盘高位。分析师指出，今日是季底，法人作帐意味浓厚，惟成交量略有不足，应提防作帐行情结束后的获利了结卖压。
台湾加权股价指数 收高0.85%，报8,849.28点；前高为2011年6月9日的9,000.94点。今日成交值 为863.12亿台币，上日修正后为1,006.07亿。
日盛投顾协理钟国忠表示，今日大盘指数续创近期新高，不过成交量偏低。法人认养的中小型个股表现抢眼，但应留意尚未公布年报的企业，可能出现业绩不如预期的利空。此外，本周五起有连续三天清明节假期，要提防长假期前的获利了结卖压。
〞第一季作帐要告一段落了，短期会撑在高档，也许有小幅压力。〞他说。
钟国忠并指出，清明假期过后，美国企业也将进入财报周，根据日盛投顾的统计，美股企业今年的获利展望持续下修，对股市多头不利。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。