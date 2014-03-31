中国汇市：中间价四连跌致即期再次走贬，疑似干预购汇打击美元空头

* 即期早盘下跌，一度逼近6.23元

* 中间价四连跌至近六个半月新低

* 客盘均衡，但有疑似干预购汇出现

路透北京3月31日 - 人民币兑美元即期汇率 周一走贬，中间价连续第四个交易日下跌，并创去年9月18日以来新低。交易人士称客盘基本均衡，但有疑似干预的大行购汇出现，使即期迅速走贬。

上海一位银行交易员表示，从客盘上看较为清淡和均衡，购汇集中于北京的几家大行。后期走势还需要观察客盘方向。

而一位股份行交易员认为，上周后面几天疑似的干预购汇盘买得“比较温柔”，让大家做多人民币的热情又有升温；而今天时值月末，疑似干预盘再次出现，即期猛地贬值把美元空头又打掉了一批。

“很多头寸都快到期了，的确撑不住啊。”他说，“中间价已经反映了央行的态度，不会让（美元）价格立即下去的。”

北京时间11:46，人民币兑美元即期报6.2264元，此前一度贬至6.2298元，上日收报6.2122元。今日人民币兑美元中间价 为6.1521元，上日中间价为6.149元。

全球汇市方面，日圆周一在亚洲交易时段早盘仍处于守势，兑新西兰元触及六年新低，因投资者期待中国出台进一步刺激举措，因而对日圆的买需消退。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2330/65，上日尾盘为6.219。

北京时间11:47，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2173/81元，上一交易日尾盘报6.2025元。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）