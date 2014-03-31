中国货币市场：主要回购利率持稳，季末最后一天供需基本平衡

路透上海3月31日 - 中国银行间市场主要质押式回购加权利率 周一持稳。交易员表示，今日是一季度末最后一天，场内资金供需基本平衡，大型商业银行为主要融出方。

他们并指出，因季末结算等限制，大行对抵押券种多有一定要求，以信用债为主要质押品的券商和基金等，借入略有难度。

“资金情况还不错，供需平衡，主要是大行在出钱，”上海一商业银行交易员称。

她表示，年初以来，银行的非标业务呈收缩态势，资金需求也受到影响，今日季末整体资金局势平稳，需求多以短期为主；而马上进入4月，月初补缴存款准备金及当月财税上缴压力下，机构多持谨慎看法，不过多数机构前期已开始进行相应储备，“应该问题不大。”

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。因商业银行在季度末时点普遍突击拉入存款以应对各种考核，4月5日机构一般补缴准备金将较多，而15日则一般顺势会有较多资金退回。

上海一大型券商交易员则指出，季末最后一天，市场略显分化，银行等机构对抵押券种多有限制，“信用(债抵押)难借，银行基本不出给券商、基金，受券种限制吧，市场分割，不过付出的成本高一点，也是能借到的。”

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:41 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8029 2.7448 +5.81

七天 4.1751 4.2200 -4.49

14天 5.4791 5.4685 +1.06

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 10.4400 21.3200 -1,088.00

七天 5.5500 5.4650 +8.50

14天 5.0100 4.4000 +61.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.8200 2.7600 +6.00

七天 4.1700 4.1800 -1.00

14天 5.4700 5.5000 -3.00

Shibor

其中:隔夜 2.8000 2.7500 +5.00

七天 4.1840 4.1680 +1.60

三个月 5.5000 5.5000 +0.00