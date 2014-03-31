台湾债市：主流券量缩殖利率收高，美经济数据公布前市场观望

* 五年公债殖利率收高但量能低迷 * 长假效应及非农公布在即不利积极押注 * 本周主要公债料狭幅盘整 路透台北3月31日 - 台湾主流公债殖利率周一结束此前连三日收低，小幅收高。交易员 表示，本周美国有数个重要经济数据公布在即，特别是非农数据，加上台湾本周将迎来长周 末假期，令场上观望气氛转浓，交投量能低迷。 交易员表示，在市场缺乏明确方向之际，台债跟着美债略略反应美国可能提前升息的预 期，但趋势并不坚定，令主要公债殖利率虽然走扬，但幅度亦受到压抑。此外，上周下半周 三个交易日殖利率连续走跌，也于今日触发部分的获利了结卖盘。 〞五年、10年及20年券都在整数关卡附近，但大家很观望，不知道要做哪一头。〞一位 外资证券商交易员表示。 交易员指出，目前观察美国经济是否彻底摆脱严寒气候的影响，还是要以周五公布的非 农数据为最关键的指标，但因台湾面临长假，相关数据的影响要到下周才会发酵，在此之前 盘势倾向零星抛补，除非本周内国际局势有出人意表的走势，台债才会有机会跟进美债表态 。 **本周仍看美债脸色** 另名交易员指出，尽管外界对美国经济复苏的看法略略正面看待，但美债10年券在2.72 %仍十分犹豫，走势亦不明显。而本地市场持券交易商仍信心满满，不轻易卖出，空方亦有 自己的论述，各自表述下市场难有共识。 此外，台湾股市 持续走强，但债市交易员认为台股看下不下的惊险涨势暂与台 债市场脱勾，目前没有连动影响，但后续是否带来股债翘翘板的效应，还待观察。 交易员预估，本周五年期公债103/4期 及10年期公债103/6 都 估在狭幅区间内盘整，五年债103/4明日的交易区间预料在1.09-1.105%；10年期公债103/6 的区间料在1.585-1.605%。 美国公债收益率周五上涨，跟随股市升势，中期公债收益率接近两个月高位，因许多分 析师和交易商预计中期公债将继续跑输较长期公债。五年期公债 收益率尾盘报1. 74%，低于周一触及的两个月高位1.77%，叶伦讲话前报约1.54%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/4 +0.52 1.0985 1.0931-1.1032 48.5 10 103/6 +1.10 1.5930 1.5880-1.5930 8.0 本周全球重要经济事件与数据包括： 3/31(一)：美国3月芝加哥PMI。国际金融服务论坛(至4月2日)，发言人包括：欧元集团 主席迪塞尔布洛姆、卢森堡财长Pierre Gramegna、与英国央行副总裁贝利、英国央行总裁 卡尼将出席金融稳定委员会全体会议。 4/1(二)：中国3月官方制造业PMI及汇丰制造业PMI终值、欧元区2月失业率、美国3月Ma rkitPMI终值、美国3月ISM制造业指数和2月建筑支出、美国3月达拉斯联邦储备银行服务业 指数、澳洲央行宣布利率决议、英国央行副总裁贝利发表讲话。 4/2(三)：欧元区2月PPI、美国3月ADP就业报告、美国3月纽约ISM企业活动指数、美国3 月纽约ISM企业活动指数、美国2月耐久财订单修正值、第四届欧盟-非洲峰会(至4月3日)。 4/3(四)：台湾央行公布3月外汇存底、中国3月官方非制造业PMI及汇丰服务业PMI、意 法德英和欧元区3月服务业PMI、美国3月Markit服务业PMI终值、美国3月ISM非制造业指数、 欧洲央行管理委员会委员会议并宣布利率决定、欧洲央行总裁德拉发表讲话。 4/4(五)：台湾金融市场休市一天、美国3月非农就业数据、英国央行金融稳定执行理事 霍尔丹将在LBS资产管理大会上讲话。 30 103/5 没有成交 20 103/3 没有成交 10 103/6 1.5930 5 103/4 1.0985 2 103/1 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)