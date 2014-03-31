中国债市动态：观望气氛浓现券走势僵持，不确定因素萦绕机构防御为主

路透上海3月31日 - 中国银行间债市周一早盘现券延续僵持走势，市场观望气氛仍较浓，交投依旧多集中于短券，长债表现稍弱，金融债长端收益率略有上翘。

市场人士指出，4月初经济数据将开始陆续发布，资金面还将面临季初例行缴准以及财税缴款等因素影响，面对诸多不确定因素，机构操作也多以防御为主。

“波动不是很大，大家可能都更倾向防御性策略，一季度(经济)数据很快要出了，对资金面(负面)影响因素也马上会出来，”上海一银行交易员说。

他并谈到，尽管当前流动性仍宽裕，但期限较长的资金价格一直处于较高水平，显示未来的资金面预期仍不乐观，这也抑制了现券收益率的下行空间。

银行间市场主要质押式回购加权利率 周一持稳。交易员表示，今日是一季度末最后一天，场内资金供需基本平衡，大型商业银行为主要融出方。

剩余期限约6.80年的固息国开债140203券最新加权成交收益率 为5.5783%，上日加权成交收益率为5.5712%。