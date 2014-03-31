香港个股：方兴地产已申请以股份合订单位形式分拆酒店业务上市

路透香港3月31日 - 中国房地产商--方兴地产 周一宣布，已向联交所就分拆其内地酒店业务，以股份合订单位形式在香港主板上市提出申请。

公司的声明称，已在今天向联交所呈交了上市申请（A1 表格）；建议分拆上市将通过由金茂投资和金茂控股联合发行的股份合订单位在联交所主板上市的方式进行。

上市的资产将包括上海金茂大厦（包括金茂大厦内的上海金茂君悦大酒店）、金茂北京威斯汀大饭店、金茂深圳JW万豪酒店、金茂三亚丽思卡尔顿酒店、金茂三亚希尔顿大酒店和崇明凯悦酒店，以及开发中的北京王府井万丽酒店和丽江凯悦大酒店。

完成分拆后，方兴地产仍将持有不少于51%已发行股份合订单位的权益。公司并拟以优先申请之方式，向合资格股东提供股份合订单位之保证配额，相关条款将于落实后适时公布。（完）

欲浏览上市公司于联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)