香港个股：方兴地产已申请以股份合订单位形式分拆酒店业务上市

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港3月31日 - 中国房地产商--方兴地产 周一宣布，已向联交所就分拆其内地酒店业务，以股份合订单位形式在香港主板上市提出申请。
公司的声明称，已在今天向联交所呈交了上市申请（A1 表格）；建议分拆上市将通过由金茂投资和金茂控股联合发行的股份合订单位在联交所主板上市的方式进行。
上市的资产将包括上海金茂大厦（包括金茂大厦内的上海金茂君悦大酒店）、金茂北京威斯汀大饭店、金茂深圳JW万豪酒店、金茂三亚丽思卡尔顿酒店、金茂三亚希尔顿大酒店和崇明凯悦酒店，以及开发中的北京王府井万丽酒店和丽江凯悦大酒店。
完成分拆后，方兴地产仍将持有不少于51%已发行股份合订单位的权益。公司并拟以优先申请之方式，向合资格股东提供股份合订单位之保证配额，相关条款将于落实后适时公布。（完）
欲浏览上市公司于联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。