中港个股：建设银行称近期计划境内发行200亿元减记型资本工具--董秘

路透北京/香港3月31日 - 按市值计中国第二大银行--中国建设银行 周一称，近期计划境内发行200亿元人民币减记型资本工具，补充二级资本。且正积极研究优先股等新资本工具和政策，多渠道考虑资本补充。

建行周日公布，去年实现净利润2,146.57亿元人民币，同比增长11.12%，不良贷款率0.99%。

建行年报显示，该行2013年的净息差为2.56%；利息净收入为3,895.44亿元，比前年增长10.29%，占营业收入的76.59%。（完）

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