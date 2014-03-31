中港个股：建设银行称近期计划境内发行200亿元减记型资本工具--董秘

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京/香港3月31日 - 按市值计中国第二大银行--中国建设银行 周一称，近期计划境内发行200亿元人民币减记型资本工具，补充二级资本。且正积极研究优先股等新资本工具和政策，多渠道考虑资本补充。
建行周日公布，去年实现净利润2,146.57亿元人民币，同比增长11.12%，不良贷款率0.99%。
建行年报显示，该行2013年的净息差为2.56%；利息净收入为3,895.44亿元，比前年增长10.29%，占营业收入的76.59%。（完）
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路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。