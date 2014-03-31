更新版 1-中港股业绩：神华能源去年净利降9.3%，继续推进降本增效策略

* 去年净利下降9.3%，为上市以来首次下滑

* 代行董事长称将推进降本增效策略

* 2014年产销量目标持平，煤价继续波动

* 将提高煤炭电子交易比重，令交易成本大幅下降 (新增记者会内容和分析师评论)

路透香港3月31日 - 中国最大煤炭生产商--神华能源股份有限公司 去年净利按年下降9.3%，为自2005年H股上市以来首次下滑，主要受累于市场需求持续疲弱；公司表示，将继续推进降本增效策略，今年计划提高电子交易的比重。

神华 高级副总裁王金力在记者会上称，去年通过网上电子交易平台“神华煤炭交易网”销售9,550万吨煤炭，占产量比重30%，今年计划将这个占比提高至50%以上，而今年产量目标持平于去年的3.18亿吨，销量亦持平于5.15亿吨。

“通过模式和方式的创新，交易成本大幅下降。目前神华旗下煤化工产品也全部通过电子交易平台销售。”他说。

面对中国经济下行、煤炭市场供大于求和煤价下滑，神华集煤、电、铁路和运输一体化的商业模式以及成本控制能力，有助公司缓解煤炭业务获利减少的影响。

神华于联交所的公告显示，按国际会计准则，2013年净利为450.79亿元人民币，2012年经重列数字为497.08亿元；并基本符合汤森路透综合28名分析师预测的433.64亿元。

去年神华煤炭业务利润359.94亿元，按年下跌20%，但部分不利影响被电力业务盈利增长57%至170亿元所抵销。

中信里昂证券的报告认为，神华给出2014年煤炭产量与发电量持平的目标偏向保守，相信公司能够超额完成目标，而没有大幅调高资本开支对业绩会有正面作用。

神华H股今早开高1.6%后处于好淡争持格局，香港时间13:47，该股持平于22.1港元。其A股则升0.36%，报13.84元人民币。

神华设定2014年经营收入目标2,741亿元，按年减少3.4%；经营成本则升2.6%至2,077亿元。销售、一般及管理费用及财务成本净额合计增幅9.7%。

该公司今年资本开支计划总额为503.8亿元，比2013年的480亿元增加5%，主要用于准池铁路和黄大铁路建设、采掘设备购置、电厂脱硝改造、重庆万州港电项目等项目。

神华原董事长张喜武已调任国资委副主任，由副董事长张玉卓行董事长职务。张玉卓表示，公司将坚持既定发展，进一步落实发展战略，推进转型升级以及降本增效的战略。

该公司并预期，2014年中国经济将稳中向好，煤炭行业预计将延续供需宽松平衡的局面，煤炭需求将低速增长。受国内煤炭产能增长、进口煤保持高位等因素影响，煤炭市场将保持供大于求的格局，局部地区或时间可能出现煤炭供应过剩或紧张的局面，煤价仍将波动。

去年神华加权平均煤炭销售价格390.7元/吨，同比下降8.7%，优于同期环渤海动力煤指数均价跌幅16%。（完）

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