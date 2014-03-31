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亚洲 | 2014年 3月 31日 星期一 13:27 BJT

《全球汇市》日圆疲弱，欧元区通胀数据出炉前欧元料低迷

投资者也将关注周一稍晚美联储主席叶伦的讲话，观察货币政策前景动向。

此前叶伦曾说美联储结束购债六个月后利率就可能会上升，这暗示可能最快在2015年春季就会升息。受此言论影响，美元本月稍早时受到提振。

大宗商品货币兑美元近期涨势暂时告歇。市场憧憬中国出台更多刺激举措，刺激商品货币走扬。

澳元兑美元 下滑0.3%至0.9221美元，低于上周五创下的四个月高位0.9296。

新西兰元 守稳在0.8649美元，上周五曾触及两年半最强水平0.8698美元。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3753 1.3752 +0.01 +0.06 1.3745

美元/日圆 102.85 102.79 +0.06 -2.33 105.30

欧元/日圆 141.45 141.38 +0.05 -2.27 144.73

美元/瑞郎 0.8869 0.8867 +0.02 -0.66 0.8928

英镑/美元 1.6632 1.6636 -0.02 +0.46 1.6556

美元/加元 1.1057 1.1060 -0.03 +4.11 1.0620

澳元/美元 0.9223 0.9247 -0.26 +3.48 0.8913

新西兰元/美元 0.8650 0.8658 -0.09 +5.41 0.8206

澳元/日圆 94.860 95.070 -0.22 +1.08 93.850

新西兰元/日圆 88.970 89.010 -0.04 +2.96 86.410

英镑/日圆 171.07 171.03 +0.02 -1.87 174.33

澳元/新西兰元 1.0659 1.0672 -0.12 -1.74 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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