版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 31日 星期一 13:23 BJT

澳洲股市：收升，因看好中国将推出刺激举措

路透悉尼3月31日 - 澳洲股市周一上涨0.5%，因数据显示信贷增长，且市场预期中国将采取刺激举措。

澳股指标S&P/ASX 200指数 涨27.9点，收在5,394.8点，该指数周五涨0.8%，第一季则升0.8%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐